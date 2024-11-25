Yollar kapandı, okullar tatil edildi! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat!





EDİRNE °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



A.KARAHİSAR °C, -1°C



Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 9°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 13°C



Az bulutlu



MANİSA °C, 11°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, -2°C



Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS °C, 6°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA °C, 0°C



Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı



VAN °C, 11°C



Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı