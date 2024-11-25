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Yollar kapandı, okullar tatil edildi! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat!

Balkan soğuğu yurdu sardı, Meteoroloji birçok şehir için sarı ve turuncu alarm verdi. Ulaşımın kalbi Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Sıcaklıklar 15 derece birden düştü, çok sayıda il beyaza büründü. Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! İşte il il gün boyu beklenen hava durumu sıcaklıkları ve uyarı verilen şehirler...

• 25 Kasım 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
1Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

Kar yağışı sebebiyle bazı kara yolları araç geçişlerine kapatıldı. Yoğun tipi yüzünden Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane, Malatya-Sivas; Kayseri-Sivas, Kahramanmaraş-Kayseri kara yollarında ulaşım durduruldu. Meteoroloji, fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 30 ili "sarı" 20 ili de "turuncu" kodla uyardı. AFAD'dan da bugün ve yarın için yurdun büyük bir bölümü için önemli uyarılar geldi.

2Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu’da 134, Kastamonu’da 526; Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat’ta 428 köy yolu ulaşıma kapandı.

3Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

Türkiye kar yağışının etkisi altında. birçok şehrimiz yoğun kar yağışı endeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. Mevsimin ilk karının düştüğü başkentin bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler ve Kuğulu Park gibi şehrin simge yerleri, karla kaplandı.

4Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

Doğu Anadolu’nun yanı sıra yurdun kuzey, güney, iç ve batı bölgeleri kar yağışının etkisi altında kaldı. Uzun süredir hasretle beklense de kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ankara, Antalya, Isparta ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Yunak - Akşehir kara yolunun dokuzuncu kilometresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı. Adana’nın Feke ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla şarampole yuvarlanan minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı.

5Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yağışlar sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki 1.028 ihbara müdahale edildiğini bildirdi. Dün itibarıyla 30 şehre “sarı”, 20 şehre “turuncu”, bugün ise 16 şehre “sarı”, 13 şehre “turuncu” kodla yağış uyarısı verildiğini belirten AFAD, “Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizde toplam 6 bin 747 personel, 2 bin 853 araç görev yapmaktadır. Kar ve tipi sebebiyle kapanan yolları açma çalışmaları, enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

6AMAN DİKKAT METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI VAR

AMAN DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

7Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat

Bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Bu bölgelerde görüş mesafesi düşerken, ulaşımda aksamalara neden olabilecek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

8Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat



ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

9Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat



EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

10Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat



DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

11Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat



TÜRKİYE GENELİ UYARI VERİLEN İLLERİMİZA

DANA / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ADIYAMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

AKSARAY / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

AMASYA / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

ANTALYA / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BARTIN / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BATMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BAYBURT / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

BİNGÖL / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BOLU / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

BURDUR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ÇANKIRI / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

ÇORUM / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

DİYARBAKIR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

DÜZCE / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ELAZIĞ / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

ERZİNCAN / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

12Yollar kapandı, okullar tatil edildi Meteoroloji yeni haritayı paylaştı AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat



GAZİANTEP / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.

GİRESUN / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.G

ÜMÜŞHANE / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

HATAY / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.

ISPARTA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KARABÜK / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

KARAMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

KASTAMONU / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KAYSERİ / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

KİLİS / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.

KONYA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

MALATYA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

MARDİN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MERSİN / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

MUĞLA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

NEVŞEHİR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

NİĞDE / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

ORDU / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

OSMANİYE / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor.

RİZE / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SAKARYA / Sarı uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

SAMSUN / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

SİİRT / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SİNOP / Sarı uyarı

Kuvvetli yağış bekleniyor.

SİVAS / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

ŞANLIURFA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ŞIRNAK / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

TOKAT / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.

TRABZON / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

TUNCELİ / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.

YOZGAT / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.