Yollar kapandı, okullar tatil edildi! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! AFAD kar mesajı gönderdi: 2 güne dikkat!
Balkan soğuğu yurdu sardı, Meteoroloji birçok şehir için sarı ve turuncu alarm verdi. Ulaşımın kalbi Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Sıcaklıklar 15 derece birden düştü, çok sayıda il beyaza büründü. Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! İşte il il gün boyu beklenen hava durumu sıcaklıkları ve uyarı verilen şehirler...
• 25 Kasım 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 08:35 • Son Güncelleme: