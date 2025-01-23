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Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı! Seralarda büyük zarar var

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu seralara zarar verdi, şiddetli yağış sele neden oldu.

• 23 Ocak 2025 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2025 - 08:10 • Son Güncelleme:
1Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Dolu ve sel nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı.

2Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak etkili oldu.

3Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Şiddetli dolu ve yağmur nedeniyle özellikle cam seralar başta olmak üzere bölgede bulunan seralarda ciddi hasara neden oldu.

4Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Yağış sonrası sel meydana gelirken, denize akan çamur nedeniyle Demre kıyıları kızıl renge boyandı.

5Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle D-400 karayolu, saat 17.00 civarında yolda oluşan birikintiler nedeniyle 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

6Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var

Çok sayıda araç yolda kalırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin desteği ile yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

7Yollar çöktü, sahil kızıla boyandı Seralarda büyük zarar var