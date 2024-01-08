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GündemYoğun kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor
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Yoğun kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. AKOM kar alarmı verdi. Binlerce personel sahaya indi. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından art arda yapılan açıklamaların ardından yoğun kar yağışı için saat verildi. İstanbul da dahil 34 kent için uyarı yapıldı. Hava tersine dönecek. Sıcaklıklarda ani düşüşler görülecek. Tüm yurtta zemheri kışı başlıyor.

• 08 Ocak 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu uzun zamandır İstanbulluların gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olacağı açıklanmıştı. Ancak şehir merkezinde kar yağışı görülmedi. Sadece yüksek kesimlere yağdı. Hafa sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyrediyordu. Ancak durum tersine dönüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbullunun beklediği kar yağışını da getirecek. AKOM son dakika kar uyarısında bulundu. Meteoroloji ise bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı yaptı.

2AKOM SAAT VEREREK UYARDI

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de etkili olacak. Yağışların İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

3Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde bu akşam saatlerinden itibaren 8 -10 derece düşmesi bekleniyor.

412 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

12 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

5275 BİN TON TUZ HAZIR BULUNDURULUYOR

275 BİN TON TUZ HAZIR BULUNDURULUYOR

İBB'ye ait depolarda buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz da hazır bulunduruluyor. İBB kış çalışmaları kapsamında ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz vermeyi planlıyor.

6Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi görev yaparken, ana arter ve çevre yollarda ise, 44 çekici bulunacak.

7İSTANBULDA FIRTINA GÖRÜLECEK

İSTANBUL'DA FIRTINA GÖRÜLECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen “Bugün ülkede Güneyli rüzgarlar hakim. Marmara, Ege, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer fırtına hızında esecek. Rüzgar gece yarısından sonra Marmara’da kuzeye dönecek ve İstanbul’da fırtınaya dönecek. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar 6-7 derece azalacak” diye konuştu.

8CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde yağmur kıyı Ege, Balıkesir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde kuvvetli. İstanbul’da öğleden sonra yağmurlu

9Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Yarın kuzey bölgeler karla karışık yağmur ve kar yağışlı kıyılarda yağmur. İstanbul yarın yağmurlu, Trakya tarafının yüksekleri karla karışık yağmur.

10KAR İSTANBULA CUMA GÜNÜ GELİYOR

KAR İSTANBUL'A CUMA GÜNÜ GELİYOR

Yarın gelecek soğuk havada İstanbul kar yağışı almayacak görünüyor. Hafta sonu gelecek soğuk havada daha şanslı görünüyor. Cuma akşamı ve cumartesiye İstanbul da kar için takip edelim.

1116 KENT İÇİN SARI UYARI

16 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. işte o kentler;Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

12YARIN 18 KENTTE SARI ALARM

YARIN 18 KENTTE SARI ALARM

Yarın ise 18 kentte sarı alarm var; Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova

13Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12

14Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

15Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, bu sabah ve yarın gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 17

16Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 19

17Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

18Yoğun kar yağışı İstanbula ilerliyor AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın gece saatlerinde kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12