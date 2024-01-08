Yoğun kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu uzun zamandır İstanbulluların gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olacağı açıklanmıştı. Ancak şehir merkezinde kar yağışı görülmedi. Sadece yüksek kesimlere yağdı. Hafa sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyrediyordu. Ancak durum tersine dönüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbullunun beklediği kar yağışını da getirecek. AKOM son dakika kar uyarısında bulundu. Meteoroloji ise bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı yaptı.