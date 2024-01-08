Yoğun kar yağışı İstanbul'a ilerliyor! AKOM alarm verdi, MGM 34 ili uyardı, hava tersine dönecek, zemheri kışı başlıyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. AKOM kar alarmı verdi. Binlerce personel sahaya indi. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından art arda yapılan açıklamaların ardından yoğun kar yağışı için saat verildi. İstanbul da dahil 34 kent için uyarı yapıldı. Hava tersine dönecek. Sıcaklıklarda ani düşüşler görülecek. Tüm yurtta zemheri kışı başlıyor.
• 08 Ocak 2024 - 17:35 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2024 - 17:35 • Son Güncelleme: