Yıllarca emek verdiler, pes etmediler! Kadınların üretimi şimdi kazanca dönüşüyor

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Girişimci kadınlar, bal, el işi ve tekstil ürünleri başta olmak üzere hazırladıkları çeşitli ürünleri burada doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Bal üreticisi Havva Tekin, farklı noktalarda faaliyet gösterdikten sonra Rumeli İskelesi’ndeki kulübelerde satış yapmaya başladıklarını söyledi.Kendilerine sağlanan alanın hem ürünlerini satmalarına hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmalarına imkan verdiğini belirten Tekin, "Şehrin ekonomik ve sosyal yönüne bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluyoruz. Üretimin her kadın için olduğuna inanıyoruz. Herkesin bir şeyler üretebildiğini ve üretmek için çabaladığının farkındayız. Kadınlara biraz da olsa ilham olabilmek için bu tür yerlere ihtiyacımız var." dedi.