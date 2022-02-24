Yıldız Asyalı'dan Arda Kural'ın 'imkansız aşk' açıklamasına yanıt!
Yıldız Asyalı, eski aşkı Arda Kural'ın "Yıldız'ı hala seviyorum ama ondan korkuyorum, beni mahveder" sözlerine 2. sayfa programında yanıt verdi. 'Eyvah Babam' dizisi setinde tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Yıldız Asyalı ile Arda Kural bir dönemin favori çiftleri arasında gösteriliyordu. Arda Kural'ın psikolojik olarak çöküş yaşadığı dönemlerde ikilini arasında ipler koptu.
Geçtiğimiz gün 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisini hasta olduğu dönemde aradığını, kendisinin onunla konuşmadığını söyledi. Arda Kural, "Yıldız'ı hala seviyorum ama ondan korkuyorum, beni mahveder" açıklaması ile dikkat çekti. Yıldız Asyalı, eski aşkının açıklamasına yanıt verdi.
"KARAKTERİ ÇOK KUVVETLİ VE HASSAS OLDUĞU İÇİN KALDIRAMADIĞI ŞEYLER OLDU"
Yıldız Asyalı, şunları söyledi: "Çok üzüldük, yıprandık yani ailecek. Bence tüm Türkiye için inanılmaz yetenekli inanılmaz önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. "Sanatçı" diyorum dikkatinizi çekerim. Çünkü hem yazarlığı hem senaristliği yani her şey var ne ararsanız. Fakat çok genç yaşlarda karakter de çok kuvvetli ve hassas olduğu için kaldıramadığı bazı şeyler oldu. Dolayısıyla soğudu...
"DİYOR YA 'BİZİ AYIRDILAR' DİYE DOĞRU SÖYLÜYOR"
Açıklamalarına devam eden Yıldız Asyalı, "İlk aşk çok kuvvetli. Çok küçüktük... Diyor ya 'bizi ayırdılar' diye, doğru söylüyor. İş ortamında olunca bir proje için anlaşmışsınız o proje içinde sizi yönlendirmek istiyorlar tabi ki... Bu işin içinde medya var, her şey var işin içinde. Normal bir arkadaşlık geçiremedik açıkçası. Zordu..." şeklinde konuştu.
Yıldız Asyalı, Arda Kural'ın "Yıldız'ı hala seviyorum ama ondan korkuyorum, beni mahveder" sözlerine de şu yanıtı verdi: "Biz ne zaman bir araya gelsek zaten karşılıklı ağlaşırız. Bundan bir kaç yıl önce tekrar karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O daha fazla depresyondaydı o zaman ve olmadı. Çünkü yoğun duygular olduğu için işin içinde. Şu an karşımda görsem elim ayağım titrer... Yani gayet normal bir şey. Rahmetli anneannem anneme demiş 'Bu çocukları evlendirmezsen ileride çok acı çekecek' demişti, dediği de oldu"