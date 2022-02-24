Yıldız Asyalı'dan Arda Kural'ın 'imkansız aşk' açıklamasına yanıt!

Yıldız Asyalı, Arda Kural'ın "Yıldız'ı hala seviyorum ama ondan korkuyorum, beni mahveder" sözlerine de şu yanıtı verdi: "Biz ne zaman bir araya gelsek zaten karşılıklı ağlaşırız. Bundan bir kaç yıl önce tekrar karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O daha fazla depresyondaydı o zaman ve olmadı. Çünkü yoğun duygular olduğu için işin içinde. Şu an karşımda görsem elim ayağım titrer... Yani gayet normal bir şey. Rahmetli anneannem anneme demiş 'Bu çocukları evlendirmezsen ileride çok acı çekecek' demişti, dediği de oldu"