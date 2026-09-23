Yılda 2 kez toplanıyor, kilosu 3 bin TL'den kapışılıyor! Edirne'de üreticiler bebeğe bakar gibi yetiştiriyor

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Biberin yılda 2 kez hasat edildiğini söyleyen Ule, "İkinci hasadımız kırmızı olarak olacak. O da acı sos. Acı sos için kullanıyoruz. Bu biber yılda iki kere toplanıyor. Birincisi yeşil olarak, ikinci hasat kırmızı olarak toplanıyor. En büyük özelliği ince kabuk olması. Kalın kabuk olursa bu biber kesinlikle kurumaz. Yani çubuk kraker gibi yiyemezsin. Bir ton yaş biberden 70 kilo kuru biber elde ediyoruz. Bu sene kuru biberin kilosu 3 bin TL. Yaşın kilosu da 150 TL'ydi" diye konuştu.