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Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

09.07.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Aysu DURSUN-İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-

Antalya'da son yıllarda Doğal Yaşam Parkı'na gidenler yılanların deri değiştirme anına ve derisine hayranlık duymaya başladı. Geçmişten gelen geleneksel şifa yöntemlerinde sık sık yılan derisinin şifalı olduğuyla ilgili bilgiler vatandaşın yılan derisine ilgisini artırdı. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların deri değiştirme süreci ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların bu derileri talep ettiği öğrenildi. Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Yılan derisinin cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Ancak bizim deriyi verme gibi bir prosedürümüz yok" dedi. Yılan derisine yönelik dikkat çeken bir talep olduğunu belirten Demir, “Bazı dermatologlar yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini savunuyor' dedi.

1Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan pitonlar da dahil olmak üzere farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri yapılıyor.

2Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanların deri değiştirme sürecinin ağız ve göğüs çevresinden başlayıp kuyruk kısmına ilerlediğini belirterek, “Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir.

3Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Ortalama 15-30 gün sürer" dedi. Parkta 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu belirten Demir, “Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz" dedi.

4Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Yılan derisine yönelik dikkat çeken bir talep olduğunu belirten Demir, “Bazı dermatologlar yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini savunuyor. Bazı vatandaşlar sürüngen evine ya da idari binaya gelerek deriyi talep ediyor. Ancak bizim böyle dağıtım politikamız yok. Yalnızca parkta sergileme amacıyla kullanıyoruz" diye konuştu.

5Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Yılanın Türk mitolojisindeki sembolik önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut ise “Yılan hem iyiliğin hem kötülüğün simgesi.

6Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Deri değiştirmesi onun yeniden doğuşunu, dolayısıyla ölümsüzlüğü temsil eder. Bu yönüyle insanlar yılan derisine doğrudan temas etmeden, onun 'gömleğini' kullanarak şifa aramıştır" ifadelerini kullandı.

7Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Yılan derisinin geçmişte halk arasında yaygın biçimde tedavi amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Karadavut, “Derisi toz haline getirilip draje veya merhem şeklinde uygulanırdı.

8Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Özellikle saç dökülmesi, sedef ve yaralarda fayda sağladığı düşünülüyordu. Yılan yağı da zeytinyağı ve kekik yağı gibi doğal ürünlerle karıştırılarak halk arasında merhem haline getirilirdi.

9Yılan derisine büyük talep! Antalya'ya giden görevlilerden istiyor; Şifalı olduğuna inanılıyor

Yılan zehri, yılan yağı ve derisi bugün hem geleneksel hem modern tedavi yöntemlerinde yer buluyor. Bu da yılanın mitolojik ve kültürel değerinin ticari bir ürüne evrilmesine neden oluyor. Bugün yılan yağı ürünlerine çok sık rastlayabiliyoruz. Bunun nedeni de bu" dedi.