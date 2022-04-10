Yeşilçam'ın 'Kötü adamı' Hikmet Taşdemir sitem etti: Cüneyt Arkın'a kırgınım, güya beni çok severdi!

"56 SENELİK EŞİMİ KAYBETTİM, OĞLUM CENAZEYE GELMEDİ"

Oyuncu Hikmet Taşdemir, özel hayatında da büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, yakın zamanda 56 senelik eşi Rafiye Taşdemir'i kaybettiğini, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu paylaştı.Taşdemir, "Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki benim yanımda olsaydı ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil" dedi. Taşdemir, eşinin bulunduğu mezarlıkta kendisi için mezar yaptırdığını da söyledi.