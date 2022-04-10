Yeşilçam'ın 'Kötü adamı' Hikmet Taşdemir sitem etti: Cüneyt Arkın'a kırgınım, güya beni çok severdi!
Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir sinemaya ilk kez, 1971 yılında çekilen "Baba" isimli film ile adım atmıştı. Ancak bizler onu Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 1979 yapımı komedi filmi Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı 'Gaddar Kerim' karakteriyle hatırlıyoruz. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Yeşilçam'ın kötü adamı Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe artık saygı görmediklerini söyledi. Taşdemir "Yeşilçam oyuncularına ve yönetmenlerine vefasızlık yapılıyor" dedi.
'Korkusuz Korkak' filminde 'Gaddar Kerim', 'Umudumuz Şaban' da 'Mardinli Arif’i ve 'Tatar Ramazan' da 'Cıbıl Halil' karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, son olarak 'Arka Sokaklar' adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bıraktı.
Sinemada kötü adam karakterlerinin başrol oyuncularını öne çıkardığını söyleyen Hikmet Taşdemir "Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz.
Uzun yıllar aynı setleri paylaştığı Cüneyt Arkın’a kırgın olduğunu söyleyen Hikmet Taşdemir, bir gazeteci arkadaşıyla röportaj yapmasını rica ettiğini, bu isteğini geri çevirdiği için çok üzüldüğünü anlattı.
"56 SENELİK EŞİMİ KAYBETTİM, OĞLUM CENAZEYE GELMEDİ"
Oyuncu Hikmet Taşdemir, özel hayatında da büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, yakın zamanda 56 senelik eşi Rafiye Taşdemir'i kaybettiğini, oğlunun annesinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu paylaştı.Taşdemir, "Eşim alzheimer hastasıydı. Oğlum diyor ki benim yanımda olsaydı ölmezdi. Oysa eşime benim baktığım gibi bakabilir mi? Annesinin cenazesine gelmedi. Benim için bir yıkım oldu. Nüfus kağıdında oğlum ama kalbimde oğlum değil" dedi. Taşdemir, eşinin bulunduğu mezarlıkta kendisi için mezar yaptırdığını da söyledi.
KÖTÜ ADAM ROLLERİNİN ARANAN İSMİ
Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti.
Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.