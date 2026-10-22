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GündemYerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor
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Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

22.10.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 385 yılında İmparator Theodosius tarafından yaptırılan ve zamanla camiye dönüştürülen tarihi Kilise Camii’nin avlusundaki "Ayazma Suyu", 1641 yıldır akmaya devam ediyor. Yerin 35 basamak altında bulunan ve geçmişte vaftiz suyu olarak kullanılan bu tarihi yeraltı kaynağı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

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1Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, bin 641 yıl önce İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına kilise olarak yaptırılan ve zaman içerisinde yapılan değişiklilerle camiye çevrilen Kilise Camii'nin yanında bulunan 35 basamaklı merdivenle inilen "Ayazma Suyu" akmaya devam ediyor.

2Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

Güzelyurt ilçe merkezindeki, Kapadokya'daki en erken Hıristiyanlık dönemi eserlerinden birisi olan Kilise Camii (Aziz Gregorius Kilisesi), 385 yılında İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına inşa edilirken, daha sonra çeşitli değişikliklere uğradı.

3Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

Kilisenin çan kulesi minare haline getirilerek camiye çevrildi.

4Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

Kilise Camiinin yanında 35 basamak merdivenle inilen Ayazma Suyu olarak bilinen yeraltı suyu ise akmaya devam ediyor. Kilise Camii ve Ayazma Suyu yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

5Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından ören yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ilçe halkından Bülent Tekeli, "Burası Kilise Camii'nin avlusunda bulunan Ayazma Suyudur. Daha önceden vaftiz suyu olarak kullanılmış. 35 basamakla inilen bir yer. Taşların arasından sızarak gelip biriken bir su var, havuz biçiminde. İçerisi iki oda" dedi.

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