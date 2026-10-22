Yerüstünde cami, yeraltında 16 asırlık sır! Bin 600 yıl önce yapılmıştı hala çalışıyor: 35 basamak merdivenle iniliyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığından ören yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ilçe halkından Bülent Tekeli, "Burası Kilise Camii'nin avlusunda bulunan Ayazma Suyudur. Daha önceden vaftiz suyu olarak kullanılmış. 35 basamakla inilen bir yer. Taşların arasından sızarak gelip biriken bir su var, havuz biçiminde. İçerisi iki oda" dedi.