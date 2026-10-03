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Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

03.10.2026 - 22:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (AA)

Hayvancılık işletmelerinin, sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlamasına katkı sağlayabilecek cinsiyetlendirilmiş sperma teknolojisinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

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1Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

2Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

TÜME Vakfınca desteklenen Sortiva ekibi, spermanın cinsiyetine göre ayrıştırılmasına yönelik teknoloji üzerinde çalışmalar yürütüyor.

3Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

Ekip, geliştirmeyi hedeflediği yerli teknolojiyle işletmelerin üretim amaçlarına uygun şekilde sürü planlamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

4Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

İşletmelerin ihtiyacına göre planlama yapılıyor

Festival alanında çalışmalarını tanıtan Sortiva ekibinde görevli biyomedikal mühendisi Sevim Deniz Yaşar, AA muhabirine, ekip olarak cinsiyetlendirilmiş sperma üretimi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

5Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

Cinsiyetlendirilmiş spermanın, hayvancılık işletmelerinde sürü yönetiminin daha planlı yapılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Yaşar, süt üretimi yapan işletmelerde dişi buzağı sayısının artırılmasına, et üretimi yapan işletmelerde ise et verimi yüksek erkek buzağıların elde edilmesine yönelik kullanımın hedeflendiğini söyledi.

6Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

Yaşar, "Spermaları laboratuvar ortamında çeşitli işlemlerden geçirerek cinsiyetlerine göre ayrıştırıyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre dişi veya erkek yavru elde edilmesine yönelik kullanılabilecek spermayı hazırlıyoruz. Ardından spermalar paketlenerek veteriner hekimlerin kullanımına sunulmak üzere sahaya gönderiliyor." dedi.

7Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

Bu teknolojinin yurt dışında 4-5 ülkede kullanıldığını anlatan Yaşar, Türkiye'nin de bu alanda yerli teknoloji geliştirmesini amaçladıklarını kaydetti.

8Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak
9Yerli teknolojiyle yetiştiriciler sürülerini süt ve et üretimindeki hedeflerine göre planlayacak

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