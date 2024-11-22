'Yenidoğan Çetesi' davasında 5’inci gün! Mahkeme Başkanı'ndan Gıyasettin Özdemir'e tepki: Savcı neden art niyetli oluyor?
Yenidoğan çetesi davasının beşinci günü örgüt yöneticisi olduğu belirtilen 112 Acil Servis çalışanı Gıyasettin Özdemir’in itiraflarıyla başladı. Özdemir, hasta sevki yaptığını kabul etti, yalnızca yenidoğan için değil, başka birimlere de hasta sevki yaptığını söyledi. Sanık ambulans şoförü, soruşturma kapsamında kapatılan bazı hastanelerden para aldığını öne sürüp, para pazarlığını da hastane yöneticileriyle yaptığını anlattı. Özdemir, bazı doktorların onayıyla, onlar adına 112 Acil Servis ile görüşmeler yaptığını da söyledi. Davada bugün 'Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı da ifade verecek.
• 22 Kasım 2024 - 13:58 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 13:58 • Son Güncelleme: