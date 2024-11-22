'Yenidoğan Çetesi' davasında 5’inci gün! Mahkeme Başkanı'ndan Gıyasettin Özdemir'e tepki: Savcı neden art niyetli oluyor?

“112’DE ÇALIŞIYORSUN AMA ÇOK BOŞ VAKTİN VARMIŞ”

Sanık Özdemir savunmasında ambulans şoförlüğü dışında yaptığı işleri de anlattı. Bu sırada araya giren mahkeme başkanı; “Sen 112'de çalışıyorsun. Demek ki çok boş vaktin oluyor ki bu kadar iş yapıyorsun. TAG kullanıyordum, onu yapıyordum bunu yapıyordum diyorsun” dedi. Sanık ise, 112’de 12 saat çalışıp 36 saat izin yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine de mahkeme başkanı, “Demek ki yapılmaması lazımmış. Biz nasıl çalışıyorsak, nöbet tutuyorsak... Demek ki 112'deki adam da çok yorulmuyor. Daha gazla iş yaptırmak lazım. Bir sürü konuşman var burada” deyince sanık, “Konuşmayı seviyorum” dedi.