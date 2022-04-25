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GalatasarayYeni teknik direktör bombasını açıkladı! 'Eğer bizi ikna ederse...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Yeni teknik direktör bombasını açıkladı! 'Eğer bizi ikna ederse...'
• 25 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:

Yeni teknik direktör bombasını açıkladı! 'Eğer bizi ikna ederse...'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün açıklamaları camiada bir hayli dikkat çekti. Yeni teknik direktör konusuna da değinen Öztürk hem Torrent'e açık kapı bıraktı hem de Okan Buruk'u umutlandırdı...

• 25 Nisan 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...
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Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray TV'de Seçime Doğru programında konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

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Bir önceki seçimdeki katıldığımız listedeki isimlerin hemen hemen aynısıyla devam ediyoruz. Gerek Florya'nın değerlenmesi, Riva'daki son durum, Kemerburgaz ve Basketbol sahası öncelikli alanlarımız olacak. Yönetimimizi seçerken Liseli-Lisesiz ya da cinsiyete göre seçim yapmadık. Biz Galatasaray'ın şu 2 yıl 1 aylık sorunlarına yönelik bir ekip yaptık.

3Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Tek hedefimiz: Şampiyonluk. Bütçeyi onaylatacağız o çerçevede ilerleyeceğiz yetmezse gerekirse cebimizden vereceğiz. Nef Stadı'nın isim hakkı konusunda Erden Timur, 'daha çok para veren bir sponsor bulursanız, ben çekilmeye hazırım' dedi. Erden beyle yarın görüşeceğim. Daha iyisini bulana kadar mücadele edeceğiz. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor.

4Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Popülist yaklaşımlar ileride sıkıntı yaratıyor. 'Hiç kasa kolaylığı yapmayacağım' da çok doğru bir yaklaşım değil! Evet Bankalar Birliği izin vermiyor ama seçilir seçilmez onlarla konuşacağız.

5Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Torrent konusunu değerlendireceğiz. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent, bizi ikna ederse tabii ki onunla devam edeceğiz ancak şu anda eldeki sonuçlar başarısız. Onun bizi ikna etmesi lazım. Hocanın tazminat maddesi var derseniz, onu da değerlendireceğiz.

6Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Ortada bir başarısız durum var, biz bu başarısız durumun devam etmesine tahammül etmeyiz tazminata bakmayız ama hocamız bizi ikna ederse hocamızla devam ederiz. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek bizim aklımızda 2-3 tane hoca var Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var.

7Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Levent Nazifoğlu hakkında bir takım eleştiriler geliyor. Levent Nazifoğlu'nun kişiliğini ve bilgisini sorarsanız, 10 üzerinden 11'dir. Eleştiri yaparken, o günkü durumlara bakmanız lazım. Ben sonuna kadar yanındayım.

8Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Yaklaşık 25 milyon euroluk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Amatör branşlarımız için 21 tane sponsorumuz var irili ufaklı.

9Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

Federasyon'da haklarınızın suistimal edilmemesi için mutlaka masada olmanız lazım. Fatih hocamıza verilen abartılı cezalara bakıyorum hep abartılı. Geçen yıl 1 gol averajla şampiyonluk kaybettik, ne oldu? 30 milyon euro'dan olduk. Aslında TFF de başarısızlıklarını kabul etti ve istifa ettiler.

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Burak Elmas'a sadece benim değil tüm Galatasaraylıların şükran duyması lazım. Mahkemeye gitseydi idari ibrasızlıkla ilgili tedbir kararı koydursaydı. 30 saniye sürerdi kararın neticesini almak. Biz bugün 2 aday değil 3 aday seçime girerdik.

11Yeni teknik direktör bombasını açıkladı Eğer bizi ikna ederse...

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