Yeni teknik direktör bombasını açıkladı! 'Eğer bizi ikna ederse...'

Torrent konusunu değerlendireceğiz. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent, bizi ikna ederse tabii ki onunla devam edeceğiz ancak şu anda eldeki sonuçlar başarısız. Onun bizi ikna etmesi lazım. Hocanın tazminat maddesi var derseniz, onu da değerlendireceğiz.