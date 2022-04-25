Yeni teknik direktör bombasını açıkladı! 'Eğer bizi ikna ederse...'
Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün açıklamaları camiada bir hayli dikkat çekti. Yeni teknik direktör konusuna da değinen Öztürk hem Torrent'e açık kapı bıraktı hem de Okan Buruk'u umutlandırdı...
Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray TV'de Seçime Doğru programında konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
Bir önceki seçimdeki katıldığımız listedeki isimlerin hemen hemen aynısıyla devam ediyoruz. Gerek Florya'nın değerlenmesi, Riva'daki son durum, Kemerburgaz ve Basketbol sahası öncelikli alanlarımız olacak. Yönetimimizi seçerken Liseli-Lisesiz ya da cinsiyete göre seçim yapmadık. Biz Galatasaray'ın şu 2 yıl 1 aylık sorunlarına yönelik bir ekip yaptık.
Tek hedefimiz: Şampiyonluk. Bütçeyi onaylatacağız o çerçevede ilerleyeceğiz yetmezse gerekirse cebimizden vereceğiz. Nef Stadı'nın isim hakkı konusunda Erden Timur, 'daha çok para veren bir sponsor bulursanız, ben çekilmeye hazırım' dedi. Erden beyle yarın görüşeceğim. Daha iyisini bulana kadar mücadele edeceğiz. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor.
Torrent konusunu değerlendireceğiz. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent, bizi ikna ederse tabii ki onunla devam edeceğiz ancak şu anda eldeki sonuçlar başarısız. Onun bizi ikna etmesi lazım. Hocanın tazminat maddesi var derseniz, onu da değerlendireceğiz.
Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Ortada bir başarısız durum var, biz bu başarısız durumun devam etmesine tahammül etmeyiz tazminata bakmayız ama hocamız bizi ikna ederse hocamızla devam ederiz. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek bizim aklımızda 2-3 tane hoca var Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var.