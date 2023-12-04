Emekli olmak isteyen yüz binlerce kişi ilgilendiren açıklama!

"2008 yılına kadar Türkiye'de Bağ-Kur tescil ve prim ödeme süreçleri, mevzuata göre zorunlu değildi. Bu durum, çoğunlukla esnaf veya küçük ölçekli işletme sahipleri arasında yaygın olarak Bağ-Kur tescili açtırılmamasına sebep oldu. Bugün, 50 yaşın üstünde olan ve çalışma hayatına esnaf olarak başlayan yüzlerce vatandaş, geçmiş dönemler için Bağ-Kur tescilinin ve ödenmemiş primlerin borçlanma hakkının tanınmasını talep ediyor.