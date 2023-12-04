Emekli olmak isteyen yüz binlerce kişi ilgilendiren açıklama!
5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle değişen Bağ-Kur tescil ve prim ödeme süreçleri, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin emeklilik planlarını etkiliyor. Geçmişteki tescil zorunluluğunun olmaması nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan yüzlerce vatandaş, mevcut yasal çerçevede çözüm arıyor. Konuyla ilgili SGK uzmanı Dilek Ete merak edilenleri aktardı.
VATAN ÖZEL
• 04 Aralık 2023 - 07:06 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 04 Aralık 2023 - 07:06 • Son Güncelleme: