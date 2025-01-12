Yeni dönem başlıyor! Önce Sakarya'da sonra tüm Türkiye'de kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sistemin, Sıfır Atık hareketinin yeni bir adımı olacağı belirtildi.Paylaşımda, depozito sistemiyle ilgili vatandaşların merak ettiği 11 soru ve yanıtlarına yer verildi.Buna göre, DOA sisteminin işleyişi şöyle olacak: