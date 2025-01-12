Yeni dönem başlıyor! Önce Sakarya'da sonra tüm Türkiye'de kurulacak
Atık ambalajların daha etkin değerlendirilmesi için yeni bir adım daha atıldı. 2025 yılında tüm il ve ilçelerde depozito iade makineleri kurulacak. Bakan Kurum, "Sistemi pilot olarak Sakarya ilinden başlatarak yaygınlaştıracağız" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıl sonuna kadar tüm illerde hayata geçirilecek, "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" sistemiyle ilgili 11 soruda merak edilenleri yanıtladı.
• 12 Ocak 2025 - 15:53 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2025 - 15:53 • Son Güncelleme: