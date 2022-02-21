Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! 'Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm'
Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen TV100’de katıldığı bir programda olay itiraflarda bulundu. 16 yaşında evlendirilip, Almanya'ya gönderilişini anlatırken zor anlar yaşadı. Babası ve eski eşinden dayak yediğini söyleyen ünlü isim, dayanamayıp fenalık geçirdi.
Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Programda hayatına dair özel anları anlatan Yeşilmen, dayanamayıp fenalık geçirdi.
'KEŞKE YAŞAMASAYDIM' DEDİĞİ OLAYI ANLATTI
Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.
ŞİDDET İTİRAFI
“Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü" dedi.
İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi.
"BEN DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM"
Hayatının kırılma anını hıçkırıklara boğularak anlatan Yeşilmen, "Anne ne olur beni bırakma. Ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba. Bu nasıl mantık. Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki" sözleriyle geçmişiyle yüzleşti.