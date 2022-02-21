Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! 'Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm'

"BEN DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM"

Hayatının kırılma anını hıçkırıklara boğularak anlatan Yeşilmen, "Anne ne olur beni bırakma. Ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba. Bu nasıl mantık. Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki" sözleriyle geçmişiyle yüzleşti.