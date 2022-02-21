Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! 'Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm'
HaberlerMagazin Haberleri Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! 'Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm'
• 21 Şubat 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! 'Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm'

Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen TV100’de katıldığı bir programda olay itiraflarda bulundu. 16 yaşında evlendirilip, Almanya'ya gönderilişini anlatırken zor anlar yaşadı. Babası ve eski eşinden dayak yediğini söyleyen ünlü isim, dayanamayıp fenalık geçirdi.

• 21 Şubat 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm
ABONE OL

Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Programda hayatına dair özel anları anlatan Yeşilmen, dayanamayıp fenalık geçirdi.

2KEŞKE YAŞAMASAYDIM DEDİĞİ OLAYI ANLATTI

'KEŞKE YAŞAMASAYDIM' DEDİĞİ OLAYI ANLATTI

Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi" dedi.

3Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

Ünlü isim, sözlerine; Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.

4ŞİDDET İTİRAFI

ŞİDDET İTİRAFI

“Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü" dedi.

5Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi.

6Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

Şarkıcı, "Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak" dedi.

7BEN DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM

"BEN DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM"

Hayatının kırılma anını hıçkırıklara boğularak anlatan Yeşilmen, "Anne ne olur beni bırakma. Ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba. Bu nasıl mantık. Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki" sözleriyle geçmişiyle yüzleşti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!