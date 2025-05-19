Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı!

Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Samsun bugün SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in gösterileri başta olmak üzere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.