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Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Şehir merkezlerinde resmi törenlerle kutlanan 19 Mayıs, Çorum'un yaylalarında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya'da ise dalış yapan bazı vatandaşlar da denizin dibinde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle 19 Mayıs coşkusunu denizin dibine taşıdı. İşte yurttan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı görüntüleri...

AA-İHA-DHA
• 19 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
AA-İHA-DHA
• 19 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

2Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.

3Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Onur Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

4Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Samsun bugün SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in gösterileri başta olmak üzere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

5ÇORUM

ÇORUM

Çorum'un İskilip ilçesindeki Yalak Yaylası'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

6Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Yalak Yaylası'nda Gençlik Şenliği düzenlendi.

7Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Doğa yürüyüşüyle başlayan program, çeşitli sportif faaliyetlerle devam etti. Halat çekme, voleybol, okçuluk, bilek güreşi, bocce ve karakucak güreşi gibi birçok oyun ve yarışmaya katılan gençler ve aileleri doyasıya eğlendi.

8Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı

Düzenlenen etkinlikte konuşanİskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bu şenlik İskilip'in birlik ruhunu yansıttı. Genciyle yaşlısıyla herkesin aynı coşkuda buluşması, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" dedi.

9SİİRT

SİİRT

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Siirt 2 Nolu Sentetik Saha'da düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterisi sunuldu.

10SİNOP

SİNOP

Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

11ANTALYA - KAŞ

ANTALYA - KAŞ

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, 1968 yılında bir fırtına sırasında Kaş açıklarında batan Yunan yük gemisi Dimitris’in batığına dalış yaptı. Dalışseverler, dalış sırasında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

12MUĞLA - FETHİYE

MUĞLA - FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.

13KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Valilik bahçesi Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.