Yaylalardan denizlere kadar tüm yurdu 19 Mayıs coşkusu sardı!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Şehir merkezlerinde resmi törenlerle kutlanan 19 Mayıs, Çorum'un yaylalarında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya'da ise dalış yapan bazı vatandaşlar da denizin dibinde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle 19 Mayıs coşkusunu denizin dibine taşıdı. İşte yurttan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı görüntüleri...
AA-İHA-DHA
• 19 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
AA-İHA-DHA
• 19 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme: