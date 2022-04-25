• 25 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
Yasmin Erbil'den sütyensiz paylaşım! "Çok iyi yanmışım"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlar sebebiyle dillerden düşmeyen isimden bu kez sütyensiz bir poz geldi.
• 25 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
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Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Yaz kızıyım ben" notunu ekleyerek bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in fotoğrafı olay olmuştu. Ünlü ismin kızı bu kez tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.
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Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.