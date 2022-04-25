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MagazinYasmin Erbil'den sütyensiz paylaşım! "Çok iyi yanmışım"
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• 25 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:

Yasmin Erbil'den sütyensiz paylaşım! "Çok iyi yanmışım"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlar sebebiyle dillerden düşmeyen isimden bu kez sütyensiz bir poz geldi.

• 25 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
1Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım
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Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle kendisinden sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Yaz kızıyım ben" notunu ekleyerek bir fotoğrafını paylaşan Erbil'in fotoğrafı olay olmuştu. Ünlü ismin kızı bu kez tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

2SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU

SÜTYENSİZ POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.

3Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım

Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.

4ÇOK İYİ YANMIŞIM

"ÇOK İYİ YANMIŞIM"

Sütyensiz bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.

5Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...

6KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR

"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum."

7Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım

Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızımın son derece dozunda olduğunu düşünüyorum.

8Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım

Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.

9Yasmin Erbilden sütyensiz paylaşım Çok iyi yanmışım

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