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MagazinYasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!
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• 16 Şubat 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

• 16 Şubat 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
1Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi
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İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil’in Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son olarak cesur bir poza daha imza attı.

2Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Erbil, göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.

3Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi

Yasmin Erbil, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat verdi.

4Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi

Cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil'e bir yorum da annesi Nergis Kumbasar'dan gelmişti.

5Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi

Yasmin Erbil mini kahverengi elbisesiyle paylaştığı poza yorum ve beğeni yağdı.

6YASMİNİN CANINI ÇOK ACITIYORLAR

"YASMİN'İN CANINI ÇOK ACITIYORLAR"

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor.

7Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.

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Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!

Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!