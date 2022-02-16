• 16 Şubat 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirdi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.
• 16 Şubat 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
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İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil’in Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son olarak cesur bir poza daha imza attı.
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Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Erbil, göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.
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Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.