• 08 Mayıs 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şefkatli, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu.
• 08 Mayıs 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
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Yasemin Şefkatli, 2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu, İdo Tatlıses ile nikah masasına oturdu.
Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.
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"BUNDAN BENİM HABERİM YOK"
Bir Instagram sayfasından yapılan "Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı" şeklindeki paylaşıma Şefkatli, şu yorumu yaptı: "Ama bundan benim haberim yok." Yasemin Şefkatli böylece jet hızıyla iddiaları yalanlamış oldu.
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