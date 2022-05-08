Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!
• 08 Mayıs 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şefkatli, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

• 08 Mayıs 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım
ABONE OL

Yasemin Şefkatli, 2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu, İdo Tatlıses ile nikah masasına oturdu.

Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

2Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım

Son olarak taze gelin Yasemin Şefkatli'nin kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünün fotoğrafını koluna dövme olarak yaptıracağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli sessizliğini bozdu.

3BUNDAN BENİM HABERİM YOK

"BUNDAN BENİM HABERİM YOK"

Bir Instagram sayfasından yapılan "Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı" şeklindeki paylaşıma Şefkatli, şu yorumu yaptı: "Ama bundan benim haberim yok." Yasemin Şefkatli böylece jet hızıyla iddiaları yalanlamış oldu.

4Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım

Manken ve model olarak bilinen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada eşi İdo Tatlıses ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

5Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.

6İDO ALTI YIL MI

"İDO ALTI YIL MI?"

Genç model, "İdooo, altı yıl mı? Aynı zamanda da komik" ifadelerini kullandı. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Boluğur'dan botoks sorusuna yanıt!

Merve Boluğur'dan botoks sorusuna yanıt!

Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan dikkat çeken 'Kırmızı Oda' itirafı!

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan dikkat çeken 'Kırmızı Oda' itirafı!

Ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar! 'Sen teşekkürlerin en çoğunu hakediyorsun anne'

Ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar! 'Sen teşekkürlerin en çoğunu hakediyorsun anne'