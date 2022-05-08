Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümüne özel paylaşım!

"BUNDAN BENİM HABERİM YOK"

Bir Instagram sayfasından yapılan "Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı" şeklindeki paylaşıma Şefkatli, şu yorumu yaptı: "Ama bundan benim haberim yok." Yasemin Şefkatli böylece jet hızıyla iddiaları yalanlamış oldu.