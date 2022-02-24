Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt...
Yasemin Özilhan'ın 45 bin TL'lik cilt kremi kullandığı ve bunu Instagram hesabından takipçilerine önerdiği iddia edildi.
İş insanı İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan krem önerince sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ünlü isim geçtiğimiz aylarda da kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı.
"NE TAVSİYE EDERİM NE KULLANIRIM"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddialara, Özilhan'dan yanıt gecikmedi.
Yasemin Özilhan TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:
"Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı duymadım. Ancak ekonomik olarak bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış Haber yapılıp, insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim, ne de kullanırım."
'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'
* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...
* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.