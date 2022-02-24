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MagazinYasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt...
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt...
• 24 Şubat 2022 - 13:56 • Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt...

Yasemin Özilhan'ın 45 bin TL'lik cilt kremi kullandığı ve bunu Instagram hesabından takipçilerine önerdiği iddia edildi.

• 24 Şubat 2022 - 13:56 • Son Güncelleme:
1Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt...
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İş insanı İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan krem önerince sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ünlü isim geçtiğimiz aylarda da kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı.

2Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt...

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.

3TEPKİ YAĞDI

TEPKİ YAĞDI

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

4Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt...

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.

5NE TAVSİYE EDERİM NE KULLANIRIM

"NE TAVSİYE EDERİM NE KULLANIRIM"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddialara, Özilhan'dan yanıt gecikmedi.

Yasemin Özilhan TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı duymadım. Ancak ekonomik olarak bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış Haber yapılıp, insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim, ne de kullanırım."

6ALDIĞIM ÇANTANIN FİYATINI KASADA ÖĞRENDİM,UTANDIM

'ALDIĞIM ÇANTANIN FİYATINI KASADA ÖĞRENDİM,UTANDIM'

Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk olmuş ve hayatında yaptığı en saçma alışverişi anlatmıştı:

7Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt...

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...

8Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt...

* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

9YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM

'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'

* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...

* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.

10ASLA CİĞER YEMEM

'ASLA CİĞER YEMEM'

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim Yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...

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