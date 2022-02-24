Yasemin Özilhan sosyal medyada gündem oldu! '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt...

"NE TAVSİYE EDERİM NE KULLANIRIM"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddialara, Özilhan'dan yanıt gecikmedi.



Yasemin Özilhan TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:



"Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı duymadım. Ancak ekonomik olarak bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış Haber yapılıp, insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim, ne de kullanırım."