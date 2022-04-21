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Yasakların kalkması beklenirken! Şok eden gelişme! Bomba gibi düştü

2019'da hayatımıza giren ve milyonlarca hayata mal olan koronavirüste sevindiren haberler geliyor. Koronavirüs vakaları dünya genelinde düşüyor. Pek çok ülke bu nedenle kısıtlamaları gevşetme kararı alırken İspanya'dan gelen haber bir anda bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Literatüre giren vaka ile ilgili beklenen açıklama geldi.

• 21 Nisan 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
1Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

İspanya'da araştırmacılar, 31 yaşındaki bir sağlık çalışanının 20 gün içerisinde iki kez koronavirüse yakalandığını bildirdi. Bu iki enfeksiyon arasındaki bilinen en kısa zaman dilimi.

2Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Test sonuçları, sağlık çalışanının Aralık ayı sonunda önce Delta varyantına, ardından Ocak ayında da Omicron varyantına yakalandığını gösterdi.

3Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Araştırmacılar, bu sonucun daha önce Covid geçirmiş ve tamamen aşılanmış olsanız dahi yeniden virüsü kapabileceğiniz anlamına geldiğini söyledi.

4Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

İspanyol sağlık çalışanı, ilk PCR testinin pozitif sonuç vermesinin ardından hiçbir belirti göstermedi. Ancak üç haftadan daha kısa bir süre içerisinde öksürük ve yüksek ateş belirtisi gösteren sağlık çalışanı yeniden bir test yaptı ve testi yeniden pozitif çıktı.

5Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

İki testin daha fazla analiz edilmesiyle birlikte, hastanın ayrı ayrı iki farklı varyantla enfekte olduğu sonucunu ortaya çıktı.

6Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Araştırmayı yapan Dr. Gemma Recio, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde yaptığı sunumda, söz konusu vakayla birlikte Omicron varyantının, "diğer varyantlarla doğal yoldan geliştirilen ya da aşılarla sağlanan bağışıklıktan kaçabileceği" sonucuna ulaşıldığını belirtti.

7Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Başka bir deyişle, koronavirüse yakalanan insanların, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfekte olmaya karşı korunduklarını varsayamayacaklarını belirten Dr. Recio, şunları söyledi:

8Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

"Yine de diğer varyantlarla ya da aşıyla geliştirilen bağışıklık, Omicron'lu kişilerde ciddi hastalığa ya da hastaneye yatışları engelliyor gibi görünüyor."

9Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Tamamen aşılanmış kişilerde yeniden enfeksiyonların izlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Recio, bu durumun aşılardan kaçan varyantların araştırılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

10Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının Aralık 2021'de ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayılarında keskin bir artış yaşandı. Mart ayının başlarında da Omicron'un BA.2 ismi verilen başka bir versiyonu tespit edildiğinde de yine vaka sayılarında başka bir artış daha gözlemlendi.

11Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

Bilim insanları, eninden sonunda herkesin yaşamları boyunca iki ya da muhtemelen de daha fazla kez Covid'e yakalanacağını tahmin ediyor.

12Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü
13Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü
14Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü
15Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü
16Yasakların kalkması beklenirken Şok eden gelişme Bomba gibi düştü

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