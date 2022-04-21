Yasakların kalkması beklenirken! Şok eden gelişme! Bomba gibi düştü

Çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının Aralık 2021'de ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayılarında keskin bir artış yaşandı. Mart ayının başlarında da Omicron'un BA.2 ismi verilen başka bir versiyonu tespit edildiğinde de yine vaka sayılarında başka bir artış daha gözlemlendi.