Yarım asırlık usta bakırı sanat eserine dönüştürüyor

Birçok sanat dalına ilgi duyduğunu ifade eden Yanar, "Benim sanatım sadece bakırcılık değil. Yaklaşık on sene heykelcilikle de uğraştım. Bir bypass ameliyatı geçirdikten sonra doktorlar bu işi yasaklayınca bırakmak zorunda kaldım. Bir dönem mesleğim para kazandırmadığı için ara vermiştim ama bu yasaklanma sonrası tekrar bakıra döndüm ve şu anda da devam ediyorum. Yaptığımız ürünler arasında, bir zamanlar yemek pişirilen ancak alüminyum ve çeliğin çıkmasıyla rağbeti azalan bakır kazanlar var. Ben de bu kazanları süsleyerek vazo, çiçeklik veya duvar askısı gibi dekoratif ürünlere dönüştürdüm. İskilip dolma kazanları ve imbikler de yapıyoruz. Eski ve hurda olarak görülen tavaları, kazanları, leğenleri işleyerek onları yeniden birer sanat eserine dönüştürüyoruz. Bu şekilde değerlendirdiğimiz bir eser, miras olarak yüzlerce yıl kalabilir. Hurda gözüyle bakılan bir metali, yüzlerce yıl yaşayacak bir sanata çeviriyoruz. Gençlerin bu sanata ilgisinin yüzde bir-iki gibi çok düşük bir seviyede olduğunu görüyorum. Ancak elli-altmış yaş üzerindeki ve bu eşyaları kullanarak yaşamış olan nesil, kıymetini daha iyi biliyor. Umarım bu tür yayınlarla gençlere de bu sanatı aşılayabiliriz. Sanatın her türüne meraklıyım; ahşap oymacılığından, bir kadının yaptığı oya işine kadar her şeye ilgi duyarım. Hacı Bektaş heykelini yaptığımız dönemde sekiz sene heykelcilikle de uğraştım. Yeter ki el emeği olsun. Makine işi ürünlerin benim gözümde beş kuruşluk değeri yok, çünkü el emeğinin ne kadar zor ve kıymetli olduğunu biliyorum. Sanata dair şöyle bir hayalim vardı. Çok özel parçalar yaparak, satmamak kaydıyla, kalıcı bir müze gibi dükkan açmayı hayal ediyordum. .Ancak hayat şartları maalesef bu hayalimi gerçekleştirmeme fırsat vermedi" diye konuştu.