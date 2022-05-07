'Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan 'fal' itirafı: Flört ettiğim biriydi
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Yargı'da ‘Savcı Pars’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu. Karakterini yaratırken babasından esinlendiğini söyleyen oyuncu, "Pars, biraz babam gibi" dedi. Ak, "hayat verdiğiniz karakterlerden etkilenip, sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Öte yandan Ak, flört ettiği bir kadına fal baktığını da itiraf etti.
19 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Yılmaz Ak, “Lisede edebiyat öğretmenim sayesinde oyunculuğa başladım. Ardından Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken tiyatro vardı ve ona devam ettim. Sonra İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne girdim” dedi.
Ben de ‘Abi zaten iddiam yok’ açıklamasını yapıp, oradan gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi ise savcı rolündeyim ve ‘Savcım hoş geldiniz’ diyorlar."
"KÜNEFE YAPTIRIP, ÇAY İKRAM EDİYORLAR"
Mehmet Yılmaz Ak, ‘Savcı Pars’ rolüne hazırlanırken gözlem yaptığını söyledi: Avukatlar Savcı Pars’ın gerçekçi olduğunu söylüyormuş. Gözlemim iyi benim. Gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Babam emekli polis. Oradan biraz despot tarafını aldım.
Dürüst bir adamdı. Pars, biraz babam gibi. Onun hassasiyetlerindeki bir insana tanık oldum. Belki de onun vesilesiyle böyle bir şey oldu. İzleyici tarafından ‘Savcım savcım’ oldum bir anda. Çay, kahve ikram edenler, künefe yaptırıp, ismimi fıstıkla yazdıranlar oluyor. Benim ismim de uzun. En çok fıstık benim ismime gitmiştir.
"FLÖRT ETMEK İÇİN FAL BAKTIM"
Yargı'nın Savcı Pars'ı, flört ettiği bir kadına fal baktığını itiraf etti: Flört ettiğim, enerjiyi hissettiğim biriydi. El falı baktım. El falı, ilk dokunuş ve kimya...
AŞK ACISIYLA NASIL BAŞA ÇIKIYOR?
Reddedilme hikâyesinin olmadığını "Temkinliyimdir o konuda. Sinyali görmeden hareket etmem" sözleriyle anlatan Ak, "Aşk acısı ya da başka bir üzüntüyle başa çıkma yönteminiz nedir?” sorusuna, “Aşk acısıyla başa çıkma yöntemim başka gönüllerde teselli aramak. Onun dışında başka bir şeye çok üzülmüşsem mutlaka resim yapıyorum. Hiç düşünmediğim tek an resim yapma anı" yanıtını verdi.