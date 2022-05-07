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Magazin'Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan 'fal' itirafı: Flört ettiğim biriydi
HaberlerMagazin Haberleri 'Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan 'fal' itirafı: Flört ettiğim biriydi
• 07 Mayıs 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:

'Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan 'fal' itirafı: Flört ettiğim biriydi

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Yargı'da ‘Savcı Pars’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu. Karakterini yaratırken babasından esinlendiğini söyleyen oyuncu, "Pars, biraz babam gibi" dedi. Ak, "hayat verdiğiniz karakterlerden etkilenip, sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Öte yandan Ak, flört ettiği bir kadına fal baktığını da itiraf etti.

• 07 Mayıs 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1Yargının Savcı Parsı Mehmet Yılmaz Aktan fal itirafı: Flört ettiğim biriydi
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19 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Yılmaz Ak, “Lisede edebiyat öğretmenim sayesinde oyunculuğa başladım. Ardından Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken tiyatro vardı ve ona devam ettim. Sonra İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne girdim” dedi.

2AĞIR ABİLER TACİZ EDİYOR

"AĞIR ABİLER TACİZ EDİYOR"

36 yaşındaki oyuncu, “Oynadığınız karakterden fazla etkilenip, sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

3Yargının Savcı Parsı Mehmet Yılmaz Aktan fal itirafı: Flört ettiğim biriydi

"Evet, çok oluyor. Önceki işlerimde hep mafyatik roller vardı. Ağır abiler taciz ediyor, ‘Siz misiniz mafya, yoksa biz miyiz?’ diyorlardı.

4Yargının Savcı Parsı Mehmet Yılmaz Aktan fal itirafı: Flört ettiğim biriydi

Ben de ‘Abi zaten iddiam yok’ açıklamasını yapıp, oradan gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi ise savcı rolündeyim ve ‘Savcım hoş geldiniz’ diyorlar."

5KÜNEFE YAPTIRIP, ÇAY İKRAM EDİYORLAR

"KÜNEFE YAPTIRIP, ÇAY İKRAM EDİYORLAR"

Mehmet Yılmaz Ak, ‘Savcı Pars’ rolüne hazırlanırken gözlem yaptığını söyledi: Avukatlar Savcı Pars’ın gerçekçi olduğunu söylüyormuş. Gözlemim iyi benim. Gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Babam emekli polis. Oradan biraz despot tarafını aldım.

6Yargının Savcı Parsı Mehmet Yılmaz Aktan fal itirafı: Flört ettiğim biriydi

Dürüst bir adamdı. Pars, biraz babam gibi. Onun hassasiyetlerindeki bir insana tanık oldum. Belki de onun vesilesiyle böyle bir şey oldu. İzleyici tarafından ‘Savcım savcım’ oldum bir anda. Çay, kahve ikram edenler, künefe yaptırıp, ismimi fıstıkla yazdıranlar oluyor. Benim ismim de uzun. En çok fıstık benim ismime gitmiştir.

7BİRAZ DA BAŞKA ROLLERİN TADINA BAKAYIM

"BİRAZ DA BAŞKA ROLLERİN TADINA BAKAYIM"

Başarılı oyuncu, rolü nasıl seçtiğini ise şöyle anlattı: Rolün iyisine kötüsüne bakmıyorum ama çok üst üste kötü rolde oynayınca farklılaştırmak istiyorum. Kendimi geliştirdikçe başka şeyler de çıkar. Biraz da başka rollerin tadına bakayım istiyorum.

8FLÖRT ETMEK İÇİN FAL BAKTIM

"FLÖRT ETMEK İÇİN FAL BAKTIM"

Yargı'nın Savcı Pars'ı, flört ettiği bir kadına fal baktığını itiraf etti: Flört ettiğim, enerjiyi hissettiğim biriydi. El falı baktım. El falı, ilk dokunuş ve kimya...

9AŞK ACISIYLA NASIL BAŞA ÇIKIYOR

AŞK ACISIYLA NASIL BAŞA ÇIKIYOR?

Reddedilme hikâyesinin olmadığını "Temkinliyimdir o konuda. Sinyali görmeden hareket etmem" sözleriyle anlatan Ak, "Aşk acısı ya da başka bir üzüntüyle başa çıkma yönteminiz nedir?” sorusuna, “Aşk acısıyla başa çıkma yöntemim başka gönüllerde teselli aramak. Onun dışında başka bir şeye çok üzülmüşsem mutlaka resim yapıyorum. Hiç düşünmediğim tek an resim yapma anı" yanıtını verdi.

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