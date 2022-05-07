'Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan 'fal' itirafı: Flört ettiğim biriydi

Dürüst bir adamdı. Pars, biraz babam gibi. Onun hassasiyetlerindeki bir insana tanık oldum. Belki de onun vesilesiyle böyle bir şey oldu. İzleyici tarafından ‘Savcım savcım’ oldum bir anda. Çay, kahve ikram edenler, künefe yaptırıp, ismimi fıstıkla yazdıranlar oluyor. Benim ismim de uzun. En çok fıstık benim ismime gitmiştir.