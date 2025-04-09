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Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foça'nın maskotu oldu

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve "Tosun" adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu.

AA
• 09 Nisan 2025 - 10:06 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Nisan 2025 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Yaralı ve bitkin haldeki pelikan 4 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı.

2Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana "Tosun" ismi vererek bakımını üstlendi.

3Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi. Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu.

4Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi.

5Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor.

6Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foçanın maskotu oldu

Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor." dedi.