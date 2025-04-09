Yaralı halde sığındı, 4 yıldır ayrılmıyor: Pelikan Tosun, Foça'nın maskotu oldu

Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor.