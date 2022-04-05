'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener itirafı!

Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı" dedi.