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Magazin'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener itirafı!
HaberlerMagazin Haberleri 'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener itirafı!
• 05 Nisan 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:

'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener itirafı!

2006-2010 yılları arasında yayınlandığı Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Sedef' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Seda Demir, bugün 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. O dönem sette yaşadıklarını anlatan Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'in kendisine söylediği bir sözden çok etkilendiğini ve senelerce o sözü unutmadığını itiraf etti.

• 05 Nisan 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
1Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demirden şaşırtan Bedia Ener itirafı
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Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi tam beş sezon boyunca evlerimize konuk oldu.Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan ve hala tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran 'Yaprak Dökümü'nde Tekin Ailesi'nin komşusu Nehir Hanım'ın kızı Sedef'e hayat veren Seda Demir, bugün '2. Sayfa'nın canlı yayınına katıldı.

2HERKES BENİMLE MESAFELİYDİ

"HERKES BENİMLE MESAFELİYDİ"

İlk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşayan Demir, sette yaşadıklarını anlattı. Rol arkadaşlarıyla arasında hep bir mesafe olduğunu anlatan oyuncu, en büyük desteği yönetmen Mesude Erarslan, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar ve Yusuf Atala'dan gördüğünü belirtti.

3Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demirden şaşırtan Bedia Ener itirafı

Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı" dedi.

4SETTEN EVE GİDİP ÇOK AĞLADIM

"SETTEN EVE GİDİP ÇOK AĞLADIM"

"Setten eve gidip ağladığım çok oldu" diyen Seda Demir, "İlk iş tecrübemdi, 22 yaşındaydım. Bana her şey çok garip gelmişti. Mesafe ve desteğin olmamasını çok garipsemiştim. Hem eğitim olarak hem psikolojik olarak hazırlıksız yakalandım" şeklinde konuştu.

Ardından Gülşen Yüksel Salt'ın Bedia Ener'in daha önce söylediği "Herkes kendi sesini kullanırdı. Bir tek Seda kullanmıyordu" sözlerini hatırlatmasının ardından Demir, bu konuyla ilgili kırgınlığını anlattı.

5BEDİA ENER BANA KENDİ SESİNLE OYUNCULUK YAPAMAZSIN DEDİ

"BEDİA ENER BANA 'KENDİ SESİNLE OYUNCULUK YAPAMAZSIN' DEDİ"

"Yok sadece ben değil, Fahriye Evcen ve Tolga Karel de kendi sesini kullanmıyordu. Bununla ilgili kötü bir anım var" diyen güzel oyuncu, "Ben bunu daha önce Bedia Ener'le de paylaştım. Bana şey demişti, 'Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın, sesin çok kötü' demişti. Bunu teke tek bir odada kaldığımızda söylemişti. O kadar etkiledi ki beni. Çünkü bir cümle belki hayat boyu etki edebiliyor" ifadelerini kullandı.

6Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demirden şaşırtan Bedia Ener itirafı

Demir, sözlerine; "Orada o kadar kötü hissettim ki. Yaklaşık 7-8 sene boyunca sesimden utandım. Ta ki Survivor'a gidene kadar. Yarışmaya gittiğimde gelen yorumlar sayesinde kendime 'Seda ne yaptın sen' dedim" şeklinde devam etti.

7Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demirden şaşırtan Bedia Ener itirafı

'Yaprak Dökümü'nün ardından 'Yıldız Masalı', 'İntikam', 'Beyaz Karanfil' ve 'Evlenmeden Olmaz' gibi yapımlarda boy gösteren Seda Demir, 2017 yılında Survivor'da mücadele etmişti.

8ÇOK KIRILDIM

"ÇOK KIRILDIM"

Usta oyuncu Bedia Ener'in 2. Sayfa'ya konuk olduğunda söylediği "Sedef'i yaşatan aslında sesiydi" cümlesine de çok üzüldüğünü ifade eden Seda Demir, "Çünkü bakışlar, davranışlar da çok önemli. Benim beş senelik emeğim vardı. Bu beni kırdı. Şu an burada söylediğimin aynısını Bedia Ener'e de söyledim. Instagram üzerinden mesaj attım ama geri dönmedi. Belki de görmemiştir" dedi.

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