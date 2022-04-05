'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir'den şaşırtan Bedia Ener itirafı!
2006-2010 yılları arasında yayınlandığı Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Sedef' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Seda Demir, bugün 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. O dönem sette yaşadıklarını anlatan Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'in kendisine söylediği bir sözden çok etkilendiğini ve senelerce o sözü unutmadığını itiraf etti.
Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi tam beş sezon boyunca evlerimize konuk oldu.Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan ve hala tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran 'Yaprak Dökümü'nde Tekin Ailesi'nin komşusu Nehir Hanım'ın kızı Sedef'e hayat veren Seda Demir, bugün '2. Sayfa'nın canlı yayınına katıldı.
Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı" dedi.
"SETTEN EVE GİDİP ÇOK AĞLADIM"
"Setten eve gidip ağladığım çok oldu" diyen Seda Demir, "İlk iş tecrübemdi, 22 yaşındaydım. Bana her şey çok garip gelmişti. Mesafe ve desteğin olmamasını çok garipsemiştim. Hem eğitim olarak hem psikolojik olarak hazırlıksız yakalandım" şeklinde konuştu.
Ardından Gülşen Yüksel Salt'ın Bedia Ener'in daha önce söylediği "Herkes kendi sesini kullanırdı. Bir tek Seda kullanmıyordu" sözlerini hatırlatmasının ardından Demir, bu konuyla ilgili kırgınlığını anlattı.
"BEDİA ENER BANA 'KENDİ SESİNLE OYUNCULUK YAPAMAZSIN' DEDİ"
"Yok sadece ben değil, Fahriye Evcen ve Tolga Karel de kendi sesini kullanmıyordu. Bununla ilgili kötü bir anım var" diyen güzel oyuncu, "Ben bunu daha önce Bedia Ener'le de paylaştım. Bana şey demişti, 'Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın, sesin çok kötü' demişti. Bunu teke tek bir odada kaldığımızda söylemişti. O kadar etkiledi ki beni. Çünkü bir cümle belki hayat boyu etki edebiliyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KIRILDIM"
Usta oyuncu Bedia Ener'in 2. Sayfa'ya konuk olduğunda söylediği "Sedef'i yaşatan aslında sesiydi" cümlesine de çok üzüldüğünü ifade eden Seda Demir, "Çünkü bakışlar, davranışlar da çok önemli. Benim beş senelik emeğim vardı. Bu beni kırdı. Şu an burada söylediğimin aynısını Bedia Ener'e de söyledim. Instagram üzerinden mesaj attım ama geri dönmedi. Belki de görmemiştir" dedi.