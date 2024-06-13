Yapay zeka sistemiyle kopya çekmeye çalışan gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Isparta'da YKS sınavında kurduğu düzenek sayesinde soruları yapay zekaya çözdürerek yakalanan M.E.E.'nin, sınava girdiği okul koridorlarındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. M.E.E.'nin yapay zeka sisteminin hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edildiği öğrenildi.
İHA
• 13 Haziran 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Haziran 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: