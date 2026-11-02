'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

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İşletmesinde üç kişinin çalıştığını aktaran Karabalık, elektrik, su ve personel giderleri çıktıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını belirtti. Sürümden kazandıklarını dile getiren Karabalık, günlük 800 ila bin dürüm satılması halinde kazancın arttığını kaydetti.2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu belirten, Karabalık, "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para" diye konuştu.