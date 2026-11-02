Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!
HaberlerGündem Haberleri 'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

02.11.2026 - 10:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kilis'te 30 liradan satılan döner vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Döner fiyatlarının bazı şehirlerde 200 ila 300 liraya kadar çıktığı görülürken, Kilis'te uygun fiyata satılan döneri almak isteyen vatandaşlar sıraya giriyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

Kilis'te döner ustalığı yapan Ali Karabalık, 2008 yılından bu yana kendi işletmesinde hizmet veriyor. Dürümü 30 liradan satışa sunan Karabalık, uygun fiyat politikasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle farklı şehirlerde döner fiyatlarının 200, 250 ve 300 liraya kadar çıktığını gördüğünü belirten Karabalık, fiyatların maliyetler gerekçe gösterilerek artırılmasına rağmen maliyetler düştüğünde aynı oranda indirim yapılmadığını ifade etti.

2'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

İşletmesinde üç kişinin çalıştığını aktaran Karabalık, elektrik, su ve personel giderleri çıktıktan sonra dürüm başına yaklaşık 5 lira kazandıklarını belirtti. Sürümden kazandıklarını dile getiren Karabalık, günlük 800 ila bin dürüm satılması halinde kazancın arttığını kaydetti.2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranların olduğunu belirten, Karabalık, "Bunu kurtarmayacaksa neden bu kadar ter dökeyim. Biz 20-25 bin lira kazanmıyoruz, 5 bin lira kazanıyoruz. Çok şükür. Vatandaş yesin, halk dua ediyor. İşçimin, elektrik, vergiler ve tüm masrafların parasını çıkardıktan sonra dürüm başına 5 lira kalıyor. Sürümden kazanıyoruz. 800-1000 dürüm sattığımızda günlük 5 bin liraya yakın kazanç elde ediyoruz. Bugünün şartlarında bu da güzel para" diye konuştu.

3'Yanlış mı gördüm' deyip sıraya girdiler: Kilis'te 30 TL'ye döner kapış kapış satılıyor!

Fiyat algısının bozulduğunu ifade eden Karabalık, bazı işletmelerin dolar yükseldiğinde fiyat artırdığını ancak dolar düştüğünde fiyatları geri çekmediğini söyledi. Tavuk dönerin maliyetinin belli olduğunu dile getiren Karabalık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediklerini belirtti.Bir vatandaşın evde yemek yapmasının 400-500 lirayı bulduğunu, buna karşılık işletmesinde 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söylediğini aktaran Karabalık, vatandaşların hem fiyat hem de lezzet açısından memnuniyetlerini dile getirdiğini kaydetti.Öte yandan, 30 liralık döner fiyatını gören bazı vatandaşların şaşırarak 300 lira olup olmadığını kontrol ettiği, uygun fiyat karşısında memnuniyetlerini dile getirdiği öğrenildi. Bazı vatandaşların ise Gaziantep'teki fiyatlarla kıyaslama yaparak 30 lirayı yüksek bulduğu belirtildi.Karabalık, vatandaşlardan yoğun talep gördükleri sürece 2027 yılında da aynı fiyat politikasıyla hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi