Yangından kurtulan kadın, şimdi alevlere meydan okuyor

Ankara’da görev yapan itfaiye personeli Asena Uykur, meslek hayatına nasıl başladığını ve bu mesleğin onun için ne anlam taşıdığını İhlas Haber Ajansı (İHA)’ ya anlattı. Asena Uykur’nin itfaiyecilikle tanışması, 8 yaşındayken yaşadığı bir yangınla başladı. Uykur, o gün itfaiyecilerin kahramanca müdahalesiyle kurtarıldığını ve o anın hafızasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. "O zaman, bu mesleği yapmam gerektiğini anladım. O itfaiyeciye bakıp, ben de bir gün çocukların oyuncaklarını kurtarayım dedim" diyen Asena, o gün aldığı ilhamla bu yola çıktı.