Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır?
Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre illerden de destek geliyor. Vatandaşlar, alevlere yukarıdan müdahale eden yangın söndürme uçağının kaç ton su aldığını da araştırmaya başladı. Peki yangın helikopteri/uçağı kaç ton su alır?
• 17 Ağustos 2024 - 12:08 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 12:08 • Son Güncelleme: