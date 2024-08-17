Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır?





Yangın söndürme helikopterleri kaç ton su alır?



Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale



Her helikopter ve uçağın kapasitesi farklıdır



Kamov 32 çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin, 3,5 ton su atabilme özelliği bulunuyor.