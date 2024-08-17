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Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır?

Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre illerden de destek geliyor. Vatandaşlar, alevlere yukarıdan müdahale eden yangın söndürme uçağının kaç ton su aldığını da araştırmaya başladı. Peki yangın helikopteri/uçağı kaç ton su alır?

• 17 Ağustos 2024 - 12:08 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 12:08 • Son Güncelleme:
1Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır

Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'nin pek çok ilinde devam eden yangınlara müdahele eden helikopter ve uçakların 1 saatte aldıkları su miktarı da araştırılıyor.

2Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır



Yangın söndürme uçakları kaç ton su alır?

Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri birbirinden farklıdır. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

3Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır Yangın söndürme helikopteri 1 saatte kaç ton alır



Yangın söndürme helikopterleri kaç ton su alır?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale

Her helikopter ve uçağın kapasitesi farklıdır

Kamov 32 çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin, 3,5 ton su atabilme özelliği bulunuyor.