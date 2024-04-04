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Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: 'Göz gözü görmüyordu'

İstanbul Beşiktaş'ta 'Masquerade' isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına, içeride yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşçi Ercan E., "DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi.

• 04 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
1 Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: Göz gözü görmüyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş., iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş., muhasebeci Salim A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu" dedi.

3 YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ

YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ

İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı.

4 Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: Göz gözü görmüyordu

Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı" diye konuştu. DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım" dedi.

5 KURTULDUKTAN SONRA İTFAİYEYE YARDIM ETMİŞ

KURTULDUKTAN SONRA İTFAİYEYE YARDIM ETMİŞ

Yangın faciasından sağ kurtulmayı başaran Ercan E., "Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim" dedi.

6 HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARI:BU RESMEN CİNAYET

HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARI:'BU RESMEN CİNAYET'

Yangında hayatını kaybeden işçiler arasında yer alan Akın Kıhrı (36) ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın (59) cenazesi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili konuşan yakınlarından Salim Kıhrı çıkış kapılarının kapatıldığını belirterek, yaşananları cinayet olarak nitelendirdi.

7 Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: Göz gözü görmüyordu

Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler var. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Havalandırma yok. Normalde güvenlik çıkış kapıları var ve çıkış kapılarını kapatmışlar. 3 kapısı var 2’sini kapatmışlar kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yerde. Bu cinayet resmen başka bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

8 Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: Göz gözü görmüyordu

Kıhrı, yaşananların ihmalden kaynaklandığını hatırlatarak, "29 kişinin oraya doldurulup da tamamının orada ölmesi demek, burada çok büyük bir ihmal var demektir. 29 kişiden 2’si ölür de diğerlerini kurtarabilirsen anlaşılabilir ama hiçbirisinin kurtulamaması cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan belediyeden gizli yapılan işlemler var. Normalde görünürdeki kapıları kapatmışlar ve arka kapıdan giriş çıkış yapılıyor. İçerdeki insanların çoğunun sigortasız çalıştığı bir yer. Kimliği olmayan insanlar var. 17 yaşındaki çocuk bile var” dedi.

9 BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK

"BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK"

Yılmaz Kıhrı’nın kardeşi Durdu Kıhrı ise “Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var. Ben iki can kaybettim bu örtbas edilecek mi hakları aranacak mı bilmiyoruz. Yangının çıktığını televizyondan duydum. Yeğenimi aradım ve ‘git onları al gel’ dedim. O da aradı ve ‘amca ikisi de gitmiş’ dedi. Suçlular cezasını çekmeli ama ben buna inanmıyorum zaten bize hiçbir açıklama da yapılmadı” diye konuştu.