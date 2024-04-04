Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: 'Göz gözü görmüyordu'
İstanbul Beşiktaş'ta 'Masquerade' isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına, içeride yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşçi Ercan E., "DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi.
• 04 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme: