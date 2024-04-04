Yangın faciasından kurtulan tek kişi o anları anlattı: 'Göz gözü görmüyordu'

"BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK"

Yılmaz Kıhrı’nın kardeşi Durdu Kıhrı ise “Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var. Ben iki can kaybettim bu örtbas edilecek mi hakları aranacak mı bilmiyoruz. Yangının çıktığını televizyondan duydum. Yeğenimi aradım ve ‘git onları al gel’ dedim. O da aradı ve ‘amca ikisi de gitmiş’ dedi. Suçlular cezasını çekmeli ama ben buna inanmıyorum zaten bize hiçbir açıklama da yapılmadı” diye konuştu.