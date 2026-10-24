Yalova’da Ekim yağmurları etkisini gösterdi! Gökçe Barajı’nda dikkat çeken değişim

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Gökçe Barajı’nın 2026 yılı verileri incelendiğinde, su seviyesinin yılın başında oldukça düşük olduğu görüldü. Ocak ayında yüzde 4 seviyesine kadar gerileyen baraj, şubat ayında yüzde 44’e, mart ayında yüzde 83’e, nisan ayında yüzde 90’a ve mayıs ayında yüzde 93’e yükseldi. Haziran ayında yüzde 96 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan barajda, yaz aylarında yeniden düşüş yaşandı. Temmuz ayında yüzde 88, ağustosta yüzde 74 ve eylülde yüzde 58 olarak ölçülen su seviyesi, yaz sonu ve sonbahar başında gerilemeye devam etti. Eylül sonunda yüzde 46 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, sonbahar yağışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti.