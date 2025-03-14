Yalancı sıcaklar geliyor: İstanbul'da 110 yılın rekoru kırılacak! Yaz havası kara kışa dönecek

'PAZAR GÜNÜ SICAKLIK PİK DEĞERE ULAŞACAK'

Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tek, "Bu durumu biraz iklim değişikliğine bağlıyoruz ama tabii ki iklim değişikliğinin temelinde bu tür sıcaklıkların sıklığının artması, gittikçe rekor değerlerin kırılması var. İklim değişikliği adı altında topluyoruz bunları. Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul'da 27- 28 derecelere kadar çıkacak. Biz şu anda Kandilli Rasathanesi'nin Meteoroloji Kulesi'nde bulunuyoruz. Burada 1911 yılından beri düzenli hiç kesintisiz yapılan ölçümler var. Bu ölçümleri değerlendirdik ve geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdık. 'İstanbul için 28 dereceye çıkarsa, biz bu değerle daha önceden hiç karşılaştık mı' diye baktık. Bu değerlerle hiç karşılaşmamışız.