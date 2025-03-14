Yalancı sıcaklar geliyor: İstanbul'da 110 yılın rekoru kırılacak! Yaz havası kara kışa dönecek
Mart ayının gelişiyle birlikte kışın izleri hızla silinmeye başladı. Son birkaç gündür güneşli havaların etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde artarken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da Akdeniz üzerinden ülkemize giriş yaptı. Birçok kentte yaz heyecanı başladı. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre pazar gününe kadar hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu etkili olacak. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani o günlere ait rekor sıcaklıklar olmuş olacak" dedi. Tek, "Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek" diye konuştu.
DHA
• 14 Mart 2025 - 12:29 • Son Güncelleme:
DHA
• 14 Mart 2025 - 12:29 • Son Güncelleme: