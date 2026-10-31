Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!
HaberlerGündem Haberleri Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

31.10.2026 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından toprağın suya doymasıyla birlikte dağlarda mantar bereketi yaşanıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

Andırın ilçesinde etkili olan sonbahar yağışlarının ardından dağlarda çeşitli türlerde mantarlar çıkmaya başladı.

2Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

Bölgedeki vatandaşlar mantar toplamak üzere dağlara akın ederken; sepetler taze mantarlarla doldu taştı.

3Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

Bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaş İrfan Güntürk, toprağın suya doymasıyla doğanın kollarını açtığını belirterek, toplanan şifalı mantarların sofralara bolluk getirdiğini ifade etti.

4Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

 

 

5Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi