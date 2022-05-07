Yağmur Ünal'dan, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Daha önce oyunculuk yaparken, şimdi yapımcılığa merak saran Ünal, “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?” sorusuna yanıt verdi.
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansımıştı. Ünal, artık yapımcı olduğunu ve oyuncuymuş gibi sanılmaktan dolayı basın mensuplarına dert yanmıştı.
"FAZLA OYUNCULUK YAPMADIM, ARTIK YAPIMCIYIM"
"Ben fazla oyunculuk yapmadım, daha önce annemin yönettiği bir işte yer aldım" diyen Ünal, kendisine sürekli bu yönde soru sorulduğu için şaşırdığını anlatıp, "Hala beni oyuncu sanıyorlar ama öyle değilim. Artık ben yapımcıyım. Yani kamera önünde değil, arkasındayım. Yapımcı olmaktan memnunum" dedi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Şu sıralar üzerine çalıştığı projeleri olduğunu söyleyip, detay vermekten kaçınan genç yapımcı, basın mensuplarının "Kalbiniz boş mu? Sizi kimseyle göremiyoruz" sorusuna da yanıt verdi. 37 yaşındaki Yağmur Ünal, "Hayatımda kimse yok. Annem (Türkan Şoray) bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu ama şimdi o tür baskılar yapmıyor" ifadelerini kullandı.
CAN BALTA İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Ünal, son olarak Dj Can Balta ile aşk yaşamış. İkili, Kuruçeşme'de bir mekanın açılışında objektiflere yansımıştı. Sonrasında arkadaşlarının doğum günü partisinde görüntülenen ikiliden Ünal, sevgilisini ailesiyle tanıştırıp tanıştırmaması hakkında ser verip sır vermemişti. Yağmur Ünal ve Can Balta'nın karantina döneminde başlayan aşkı, geçtiğimiz aylarda sona ermişti.
"YENİ BİR DİZİMİZ BAŞLAYACAK"
Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme Korto adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ünal “Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim” dedi. Oyunculuk deneyimi de yaşayan Ünal’a muhabirler “Oyunculuğu tamamen bıraktınız mı?” sorusuna “Ben oyuncu değilim ki sadece bir kere oynadım, yapım tarafındayım ben. Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak” dedi.
"ANNEM GAYET İYİ"
Muhabirlerin “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?” sorusuna Ünal, “Annem gayet iyi, yazın bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek, yer henüz belli değil. Tatil için yer bakıyoruz” dedi.