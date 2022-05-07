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Magazin Yağmur Ünal'dan, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
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• 07 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Yağmur Ünal'dan, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Daha önce oyunculuk yaparken, şimdi yapımcılığa merak saran Ünal, “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?” sorusuna yanıt verdi.

• 07 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Yağmur Ünaldan, annesi Türkan Şorayın sağlık durumu ile ilgili açıklama
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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansımıştı. Ünal, artık yapımcı olduğunu ve oyuncuymuş gibi sanılmaktan dolayı basın mensuplarına dert yanmıştı.

2FAZLA OYUNCULUK YAPMADIM, ARTIK YAPIMCIYIM

"FAZLA OYUNCULUK YAPMADIM, ARTIK YAPIMCIYIM"

"Ben fazla oyunculuk yapmadım, daha önce annemin yönettiği bir işte yer aldım" diyen Ünal, kendisine sürekli bu yönde soru sorulduğu için şaşırdığını anlatıp, "Hala beni oyuncu sanıyorlar ama öyle değilim. Artık ben yapımcıyım. Yani kamera önünde değil, arkasındayım. Yapımcı olmaktan memnunum" dedi.

3SÜS OLSUN DİYE OYNAMIŞTIM

"SÜS OLSUN DİYE OYNAMIŞTIM"

Daha önce de artık oyunculuk düşünmediğini belirten Ünal, annesinin yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Uzaklarda Arama’ filminde rol almış ve konuyla ilgili; Onun için süs olsun diye yer almıştım. Başından beri yapımcılık istiyordum. Oyuncu değilim” açıklamasını yapmıştı.

4HAYATIMDA KİMSE YOK

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şu sıralar üzerine çalıştığı projeleri olduğunu söyleyip, detay vermekten kaçınan genç yapımcı, basın mensuplarının "Kalbiniz boş mu? Sizi kimseyle göremiyoruz" sorusuna da yanıt verdi. 37 yaşındaki Yağmur Ünal, "Hayatımda kimse yok. Annem (Türkan Şoray) bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu ama şimdi o tür baskılar yapmıyor" ifadelerini kullandı.

5CAN BALTA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

CAN BALTA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Ünal, son olarak Dj Can Balta ile aşk yaşamış. İkili, Kuruçeşme'de bir mekanın açılışında objektiflere yansımıştı. Sonrasında arkadaşlarının doğum günü partisinde görüntülenen ikiliden Ünal, sevgilisini ailesiyle tanıştırıp tanıştırmaması hakkında ser verip sır vermemişti. Yağmur Ünal ve Can Balta'nın karantina döneminde başlayan aşkı, geçtiğimiz aylarda sona ermişti.

6YENİ BİR DİZİMİZ BAŞLAYACAK

"YENİ BİR DİZİMİZ BAŞLAYACAK"

Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme Korto adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ünal “Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim” dedi. Oyunculuk deneyimi de yaşayan Ünal’a muhabirler “Oyunculuğu tamamen bıraktınız mı?” sorusuna “Ben oyuncu değilim ki sadece bir kere oynadım, yapım tarafındayım ben. Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak” dedi.

7ANNEM GAYET İYİ

"ANNEM GAYET İYİ"

Muhabirlerin “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?” sorusuna Ünal, “Annem gayet iyi, yazın bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek, yer henüz belli değil. Tatil için yer bakıyoruz” dedi.

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