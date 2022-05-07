Yağmur Ünal'dan, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

"YENİ BİR DİZİMİZ BAŞLAYACAK"

Yağmur Ünal, geçtiğimiz gece Kuruçeşme Korto adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ünal “Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim” dedi. Oyunculuk deneyimi de yaşayan Ünal’a muhabirler “Oyunculuğu tamamen bıraktınız mı?” sorusuna “Ben oyuncu değilim ki sadece bir kere oynadım, yapım tarafındayım ben. Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak” dedi.