Yağmur Tanrısevsin'den eski rol arkadaşı Gökhan Alkan'a tepki: Şaşırdım!
Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' dizisinde Gökhan Alkan ile rol alan Yağmur Tanrısevsin, projenin final yapmasının ardından meslektaşının kendisini sosyal medya hesabından silmesiyle ilgili konuştu
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Çocuklarla oyun hamuru yapan Tanrısevsin, "Çocuklar bizim için çok kıymetli, geleceğimiz. Benim için de onları sanatla buluşturmak büyük mutluluk. Hayal güçleri inanılmaz, onların hayal gücünü ortaya çıkarmaya katkıda bulunduk." dedi.
Tanrısevsin, geçtiğimiz aylarda final yapan 'Kalp Yarası'ndaki partneri Gökhan Alkan'ın dizi bittikten sonra kendisini sosyal medyadan takipten çıkmasıyla ilgili de konuştu.
"PROFESYONEL OLMAK LAZIM"
Yağmur Tanrısevsin, "Ben daha profesyonel bakıyorum. Haberlerde gördüm bilmiyordum. Şaşırdım açıkçası, profesyonel hayatta profesyonel olmak lazım." ifadelerini kullandı.
Gökhan Alkan, Tanrısevsin'in yanı sıra Eda Ece'yi ve Şenay Gürler'in de bulunduğu birçok ismi takip etmeyi bırakmıştı.
'KISKANÇLIK KRİZİ' İDDİASI
Öte yandan daha önce nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan arasında dizi ile ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Cavadzade'nin, Alkan'ın rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le senaryo gereği öpüşmesini istemediği konuşulmuştu.
"HABERLERİ ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"
Çıkan haberlerin ardından Nesrin Cavadzade, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:
Değerli basın mensupları; Bugün hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla okudum! Aylardır bazı yapımların ve bunların üzerinden pr çalışması yapan menajerlerin adımı kullanarak kendini gündemde tutma çabasına sessiz kaldım ama bugün hem şahsi hayatımda hem de meslek etiğime dil uzatacak kadar çizgiyi aşmış olmalarından dolayı bir cavabı hak ettiğine kanaat getirdim. Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz! Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi, sevgiyle ve tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlayamayanların başına. Sevgilerimle...