• 29 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum
Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı. Oyuncu, "Adaletsizlik ve haksızlık, hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim" dedi.
• 29 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
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Oyunc Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısına konuk oldu. Oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:
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“Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir.” Oyuncu, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” dedi.
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