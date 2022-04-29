Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum
HaberlerMagazin Haberleri Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum
• 29 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı. Oyuncu, "Adaletsizlik ve haksızlık, hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim" dedi.

• 29 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum
ABONE OL

Oyunc Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısına konuk oldu. Oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:

2Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

“Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir.” Oyuncu, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” dedi.

3AŞKTA BENCİLLİK OLMAMASI GEREK

AŞKTA BENCİLLİK OLMAMASI GEREK

Yağmur Tanrısevsin, “Hangi tür davranışlar o kişiden uzaklaşmanıza sebep olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:

4Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Yıllar içerisinde birçok dizi, sinema projesiyle seyircilerle buluşan 31 yaşındaki oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu zaman zaman cesur pozlarını paylaşıyor.

5YAĞMUR TANRISEVSİN MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

YAĞMUR TANRISEVSİN MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Güneşi Beklerken dizisiyle 2014'te En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Yağmur Tanrısevsin, ilerleyen yıllarda farklı projelerle seyircilerle buluştu.

6Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Ekranların tanınan simalarından biri olan Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve o poz ile binlerce beğeni almıştı.

7Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Tanrısevsin mini elbiseli pozunu paylaştı. O poza, "Gözlerimi alamıyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

8Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Ünlü oyuncu tarzı ve giyimiyle dikkat çekiyor.

9Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Yağmur Tanrısevsin: Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Yargı'dan duygu yüklü tanıtım! Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...

Yargı'dan duygu yüklü tanıtım! Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor...

Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...

Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü...