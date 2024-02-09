Yağmur sonrası kar geliyor! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu
Meteoroloji son dakika açıkladı. 14 kent için "sarı" kodlu alarm verildi. Yeni hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? soruları cevap buldu. Hafta sonu Ege ve Akdeniz'de yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyardı. İşte detaylar...
• 09 Şubat 2024 - 08:50 • Son Güncelleme:
• 09 Şubat 2024 - 08:50 • Son Güncelleme: