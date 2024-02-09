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GündemYağmur sonrası kar geliyor! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu
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Yağmur sonrası kar geliyor! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

Meteoroloji son dakika açıkladı. 14 kent için "sarı" kodlu alarm verildi. Yeni hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? soruları cevap buldu. Hafta sonu Ege ve Akdeniz'de yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyardı. İşte detaylar...

• 09 Şubat 2024 - 08:50 • Son Güncelleme:
• 09 Şubat 2024 - 08:50 • Son Güncelleme:
1Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt harçc) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

3Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

7Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

EDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

9Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

11Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

ADANA °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

13Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

15Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

BOLU 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°CParçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°CParçalı bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

17Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

19Yağmur sonrası kar geliyor Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 14 ilde alarm, işte il il hava durumu

ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu

KARS °C, 6°CÇok bulutlu

MALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 6°CÇok bulutlu