Yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak! Süper hücre bulutları İstanbul'a gök gürültülü sağanak getirecek
Son dakika haberine göre; Sağanak yağışlar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 28 Ağustos 2024 - 18:32 • Son Güncelleme:
• 28 Ağustos 2024 - 18:32 • Son Güncelleme: