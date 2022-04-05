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    Bilim ve TeknolojiWhatsApp'ta yeni dönem! İlk kez olacak! Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri WhatsApp'ta yeni dönem! İlk kez olacak! Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...
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    WhatsApp'ta yeni dönem! İlk kez olacak! Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor. İlk kez olacak. WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nasıl görüneceği belli değildi. İlk görüntüler gelmeye başladı. WhatsApp gruplarında geçerli olacak. WhatsApp, önemli bir özelliği bünyesine eklemeye hazırlanıyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için kullanıcılara açık değil. İşte detaylar...

    • 05 Nisan 2022 - 16:20 • Son Güncelleme:
    • 05 Nisan 2022 - 16:20 • Son Güncelleme:
    1WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Meta'ya ait şirketi, kullanıcılara anket yapma imkanı sunacak. WhatsApp'ın anket özelliğini geliştirmekte olduğuna yönelik ilk haberler geçtiğimiz ay basında yer almıştı.

    2WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    Ancak anketlerin nasıl görüneceği belli değildi. Nihayet anketlere ilişkin ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mesajlaşma ağı WhatsApp, gruplarınızda anket oluşturmanıza izin verecek.

    3WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    İlk haberler geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 22.6.0.72 WhatsApp beta güncellemesinde fark edilmişti. WABetaInfo sitesinin haberine göre, yeni görüntü ise iOS 22.8.0.72 WhatsApp beta sürümünden alındı.

    4WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    WhatsApp anketler bu şekilde görünecek. Özellik hala geliştirme aşamasında olduğu için kullanıcılara açık değil. Anketler ilerleyen zamanlarda yeni bir güncellemede kullanıma sunulacak.

    5WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    Öte yandan şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

    6HATALAR DÜZELTİLDİ

    HATALAR DÜZELTİLDİ

    WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

    7ANDROİDDE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. Yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    8DOSYA LİMİTİ

    DOSYA LİMİTİ

    WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

    9MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    10WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

    11WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    12MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    13WhatsAppta yeni dönem İlk kez olacak Merakla beklenen özellikten ilk görüntü geldi ve...

    beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

    14İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Bu özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

    15ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    16WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    17ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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