Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.3260.00EURO16.04-0.09USD14.730.13ALTIN908.99-0.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Bilim ve TeknolojiWhatsApp sesli mesajlarda yeni dönem! 6 yeni özellik birden duyuruldu, artık...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri WhatsApp sesli mesajlarda yeni dönem! 6 yeni özellik birden duyuruldu, artık...
    ABONE OL

    WhatsApp sesli mesajlarda yeni dönem! 6 yeni özellik birden duyuruldu, artık...

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. İşte WhatsApp'ta sesli mesajlara gelen 6 yeni özellik...

    • 06 Nisan 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
    • 06 Nisan 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
    1WhatsApp sesli mesajlarda yeni dönem 6 yeni özellik birden duyuruldu, artık...

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

    2SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SOHBET DIŞI OYNATMA

    Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

    3KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

    KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

    Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

    4DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

    DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

    Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

    5TASLAK ÖNİZLEME

    TASLAK ÖNİZLEME

    Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

    6OYNATMAYI HATIRLA

    OYNATMAYI HATIRLA

    Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak.

    7WhatsApp sesli mesajlarda yeni dönem 6 yeni özellik birden duyuruldu, artık...

    Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

    8İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA

    İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA

    Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Rusya eski devlet başkanı Putin'in nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a Rus İmparatorluğu kurmak!

    Rusya eski devlet başkanı Putin'in nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a Rus İmparatorluğu kurmak!

    Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...

    Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında yıllar sonra bir ilk! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altında yıllar sonra bir ilk! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var