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    Bilim ve TeknolojiWhatsApp flaş özellik! Düğmeye basıldı! Ve geliyor
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    WhatsApp flaş özellik! Düğmeye basıldı! Ve geliyor

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı. WhatsApp'ta dil ayarı manuel olarak yapılabilecek. Şirketin ayrıca dosya paylaşımdaki 100 mb'lik limiti de artırabileceği iddia edildi. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

    • 28 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:
    • 28 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:
    1WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

    2DOSYA LİMİTİ

    DOSYA LİMİTİ

    WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

    3MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak.WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    4WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi.WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11.Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

    5WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor

    WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor.WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    6MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    7WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    8FOTO DÜZENLEYİCİ

    FOTO DÜZENLEYİCİ

    WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

    9ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    10WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    11ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

    12‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

    ‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

    Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

    13WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor
    14WhatsApp flaş özellik Düğmeye basıldı Ve geliyor

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