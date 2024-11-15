Vücudunun sol kısmını kullanamayan kadın 3 aylık tedavi ile eski sağlığına kavuştu
Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce geçirdiği beyin felci sonrası sol kol ve bacağını kullanamaz hale gelen Selda Kurt (48), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde aldığı tedavi ile sağlığına kavuştu. Burada uzman hekimler gözetiminde robotik yüksek teknolojili cihazlarla Kurt, bağımsız bir şekilde yürüyebilir hale geldi.
İHA
• 15 Kasım 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Kasım 2024 - 10:52 • Son Güncelleme: