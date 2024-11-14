VIP minibüste 'seyyar güzellik salonu'! Lise mezunu sahte doktor yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, R.G. seyyar işlemleri yaptığı aracında seyir halinde yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ele geçirildi. Lise mezunu olan ve 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Kasten yaralama' ve 'Yetkisiz sağlık görevliliği' suçlarından kaydının bulunduğu belirlenen R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.