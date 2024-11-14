VIP minibüste 'seyyar güzellik salonu'! Lise mezunu sahte doktor yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G. yakalandı. Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi cihazlar ele geçirilen R.G.'nin lise mezunu olduğu belirlendi. 'Seyyar güzellik merkezi'nde 'botoks', 'yağ aldırma', 'yüz gençleştirme' ve 'diş beyazlatma' işlemleri yapan R.G.'nin internet sitesi olduğu da tespit edildi.
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
• 14 Kasım 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
• 14 Kasım 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: