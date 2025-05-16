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Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor! Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Şeyma Sezer, 7 yıl önce video izleyerek başladı. Hobi olarak sadece 1 tane üretim yapan Sezer, sonrasında sosyal medya hesabı açarak kazanç sağlamaya başladı.

AA
• 16 Mayıs 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Mayıs 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
1Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan 1 yıl sonra video izleyerek el sanatıyla ilgilenmeye başlayan Sezer, sıkı bir çalışmayla el becerisini geliştirdi.

2Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Tarihi şahsiyetleri, Türk kültürünü simgeleyen objeleri ve kuşları temin ettiği halılara resmeden Sezer, el emeği ürünlerini satarak kazanç sağlıyor.

3Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Yapraklara da Çin iğnesi tekniğiyle figürler nakşeden Şeyma Sezer, AA muhabirine, bu sanata hobi olarak başladığını ve izlediği videolarla tasarımlar yaptığını söyledi.

4Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Çalışmalarında Erzurum'un geleneksel ve yöresel detaylarına dikkati çekmeye çalıştığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

5Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

"Halı çalışmamda ilk önce tarihi bir şahsiyet olan Nene Hatun'u resmettik. Nene Hatun tablosu takipçilerimiz tarafından çok sevildi, çok takdir gördü. Halı motifleri ile tarihi şahsiyetleri birbirlerine harmanlayıp ortaya bir tasarım sunuyoruz.

6Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Sosyal medyada ilk sayfamızı açtığımızda çok müşterimiz yoktu ama ilerleyen yıllarda çabayla çalışmalarım sürdü ve bir talep oluştu. Bununla birlikte ev bütçesine de katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda devletimizin bize sunduğu evde çalışan bayanlar için 'vergi muaf belgesi' oluyor. Vergi muaf belgelerimizi de çıkardık. Bu şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz."

7Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Sezer, evde iki çocuğuyla zaman geçirdiğini ve boş vakitlerinde bu çalışmaları yaptığını belirterek, üretim yapma gayretinde olduğunu anlattı.

8Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Bundan sonraki çalışmalarında Anadolu'nun fethini gerçekleştiren Sultan Alparslan, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve tasavvuf edebiyatından şahsiyetleri yapmayı hedeflediğini dile getiren Sezer, "Ayak altındaki yaprakları da baş tacı yapıp sanata dönüştürdük. Yaprak, Çin iğnesi teknikleri ile tek kat iplerle işlendi. Kesinlikle yaprak işlemesi boya değil, iğne ve iplikle yapıldı. Hepsi el işçiliği ile tek tek işleniyor. Yaprağı da aynı şekilde narin bir şekilde kırmadan, dökmeden işlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

9Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Geleneklerin unutulmaya yüz tuttuğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:"Toplum olarak geleneklerimizi çok unuttuk. Geçmişten gelen yaşamımız, nostalji yaşamamız tarih olma yolunda gidiyor. Ben bunu unutturmak istemiyorum. Evlatlarıma da benden sonra gelecek insanlara da Erzurum halkına da Türkiye'de bunu hatırlatmak adı altında ürünlerimde hep nostalji, eskiyi, geleneklerimizde olan detayları işlemeye çalışıyorum."