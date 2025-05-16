Video izleyerek öğrendi, evden çıkmadan para kazanıyor! Sadece bir tane yaptı, talep patladı

Geleneklerin unutulmaya yüz tuttuğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:"Toplum olarak geleneklerimizi çok unuttuk. Geçmişten gelen yaşamımız, nostalji yaşamamız tarih olma yolunda gidiyor. Ben bunu unutturmak istemiyorum. Evlatlarıma da benden sonra gelecek insanlara da Erzurum halkına da Türkiye'de bunu hatırlatmak adı altında ürünlerimde hep nostalji, eskiyi, geleneklerimizde olan detayları işlemeye çalışıyorum."