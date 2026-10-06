VGM Ortaöğrenim burs başvuru ekranı 2026 - 2027 | İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2026-2027 eğitim yılı için başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik VGM Ortaöğrenim Bursu başvurularının başlamasıyla birlikte "VGM burs başvurusu nasıl yapılır?", "VGM burs başvuru ekranı nerede?", "VGM bursu ne kadar?", "VGM burs başvurusu şartları neler?" ve "VGM burs başvurusu son gün ne zaman?" soruları gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 6 Ekim'de başladı. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, aylık burs ücreti ne kadar? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için VGM burs başvuru ekranı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar...
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere sağlanacak ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru maratonu başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs programından yararlanmak isteyenlerin başvurularını belirlenen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
VGM'nin açıkladığı takvime göre 2026-2027 ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Bu eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımının miktarı ise aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim dönemi içerisinde 9 ay boyunca ödeme yapılacak.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Evet. 2026-2027 VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 itibarıyla başladı.
Başvurular ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için elektronik ortamda alınıyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin VGM burs başvuru ekranı üzerinden gerekli bilgileri girerek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru süresinin sona ermesinin ardından bilgilerin doğruluk kontrolleri gerçekleştirilecek ve başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alınacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi VGM Ortaöğrenim Bursu başvuruları 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Buna göre burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin işlemlerini 20 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvuru döneminin sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin VGM ortaöğrenim burs başvuruları elektronik ortamdan gerçekleştiriliyor.
Başvuru yapacak öğrencilerin VGM burs başvuru sistemine girerek istenen kimlik bilgilerini doldurması ve ardından Ortaöğrenim Bursu Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.
Başvuru ekranına girişte öğrenciden;
T.C. kimlik numarası,
Adı,
Soyadı,
Doğum tarihi,
Baba adı
gibi kimlik bilgileri isteniyor.
Girilen bilgilerin öğrencinin güncel kimlik belgesinde bulunan bilgilerle aynı olması gerekiyor. Aksi durumda başvuru ekranına girişte sorun yaşanabiliyor.
Adayların başvuru formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmaları önem taşıyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR 2026-2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim yılında toplam 9 ay boyunca ödeme yapılıyor.
Ödemelerin yapıldığı aylar şöyle:
Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran
Buna göre aylık 1.750 TL üzerinden 9 aylık dönemin tamamında burs almaya devam eden bir öğrenciye toplam 15 bin 750 TL eğitim yardımı yapılmış olacak.
VGM BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?
VGM ortaöğrenim bursu bir eğitim döneminde 9 ay boyunca veriliyor.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler ekim ayından başlayarak haziran ayına kadar eğitim yardımından yararlanabiliyor.
VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik veriliyor.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin verdiği bilgiler kontrol ediliyor. Başvurular ilgili yönetmelik ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendiriliyor.
Dolayısıyla burs başvurusunda bulunmuş olmak tek başına burs almaya hak kazanıldığı anlamına gelmiyor. Başvuru değerlendirmesinin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.
VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
2026-2027 VGM Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu'na göre bazı öğrenciler eğitim yardımından yararlanamıyor.
Buna göre;
Anasınıfına devam eden öğrenciler,
Özel okulda öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrenciler,
Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler,
Mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler,
Kardeşi VGM Ortaöğrenim Bursundan yararlanan öğrenciler,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler
VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.
ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün okullardaki öğrencilere yönelik veriliyor.
Bu nedenle özel okulda eğitim gören öğrenciler VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrenciler de burs kapsamı dışında bulunuyor.
HALEN VGM BURSU ALAN ÖĞRENCİLER YENİDEN BAŞVURU YAPACAK MI?
Hayır. Halihazırda VGM ortaöğrenim bursu alan öğrencilerin 2026-2027 dönemi için yeniden burs başvurusunda bulunmasına gerek yok.
Dolayısıyla daha önce burs almaya hak kazanan ve bursu devam eden öğrencilerin yeni açılan başvuru ekranından tekrar işlem yapmaları gerekmiyor.
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Başvuru süresinin 20 Ekim 2026 tarihinde sona ermesinin ardından öğrenciler tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluk kontrolleri gerçekleştirilecek.
Başvurular, ilgili mevzuat ve VGM Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli doğrultusunda değerlendirilecek.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.