VGM Ortaöğrenim burs başvuru ekranı 2026 - 2027 | İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

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2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi.



Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim yılında toplam 9 ay boyunca ödeme yapılıyor.



Ödemelerin yapıldığı aylar şöyle:



Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran



Buna göre aylık 1.750 TL üzerinden 9 aylık dönemin tamamında burs almaya devam eden bir öğrenciye toplam 15 bin 750 TL eğitim yardımı yapılmış olacak.