VGM 2026 BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru ve sonuç takvimi

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VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Hayır. VGM 2026-2027 burs sonuçları henüz açıklanmadı.



VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç tarihi için resmi bir açıklama yapılmadı. Tarih açıklandığında öğrenciler sonuçlarını görüntüleyebilecek.



VGM burs başvuruları bitti mi?

Evet. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 20 Ekim 2026 tarihinde sona erdi.



VGM burs sonucu nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler sonuç sorgulama ekranı üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.



VGM ortaöğrenim bursu ne kadar?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık burs desteği 1.750 TL olarak açıklandı.



Burs kazanan öğrenciler ne yapacak?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından duyurulan yönergeleri takip ederek gerekli işlemlerini tamamlayacaklar.



VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı?

Şu an için sonuçların bugün açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Sonuç tarihi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.