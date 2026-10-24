Verim beklentiyi aştı! Balıkesirli üreticinin yüzü gülüyor
24.10.2026 - 09:08Güncellenme Tarihi:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ceviz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Bu yıl ağaçlardan elde edilen yüksek verim, üreticilerin yüzünü güldürürken toplanan cevizler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutma aşamasına hazırlanıyor.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi yoğunlaştı. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri cevizleri toplamaya başlayan üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasından memnuniyet duyuyor. Ağaçlardan toplanan cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.