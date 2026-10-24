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Verim beklentiyi aştı! Balıkesirli üreticinin yüzü gülüyor

24.10.2026 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ceviz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Bu yıl ağaçlardan elde edilen yüksek verim, üreticilerin yüzünü güldürürken toplanan cevizler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutma aşamasına hazırlanıyor.

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1Verim beklentiyi aştı! Balıkesirli üreticinin yüzü gülüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ceviz hasadı devam ederken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

2Verim beklentiyi aştı! Balıkesirli üreticinin yüzü gülüyor

Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi yoğunlaştı. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri cevizleri toplamaya başlayan üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasından memnuniyet duyuyor. Ağaçlardan toplanan cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.

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