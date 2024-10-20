Veresiyeden bıktı, çareyi böyle buldu! 'Caydırıcı oluyor'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde müşterilerinin veresiye defteri kabaran büfe işletmecisi Ömer Cabir (50), çaresiz kalınca, dükkanının dört bir yanına uyarı yazıları astı. Cabir’in, ‘Ayağınıza sigara istemeyin, girin içeriden alın’, ‘Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir’, ‘Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma’, yazdığı uyarı yazıları dikkat çekti.
DHA
• 20 Ekim 2024 - 13:33 • Son Güncelleme:
DHA
• 20 Ekim 2024 - 13:33 • Son Güncelleme: