Veresiyeden bıktı, çareyi böyle buldu! 'Caydırıcı oluyor'

‘BU YAZILAR, YENİ GELEN İNSANLARI DURDURACAK’

Büfesine astığı uyarı yazılarının caydırıcı olduğuna da dikkat çeken Ömer Cabir, şöyle konuştu:“Bu yazılar yeni gelen insanları durduracak, mesela gelecek sigara isteyecek. ‘Borç sigara istemeyin’ yazısını görecek. Bu yazıyı gösteriyor, ‘Ağabey cumartesi ne demek’ diyor, ‘Ne demek olacak, pazartesi bir şey alamazsın’ diyorum. Yeni geldiyse buraya, taşındıysa, yeni bir işe başladıysa, bir şey istemeye cesaret edemiyor. ‘Bu yazmış, bu bana vermez’ diye düşünüyor. Caydırıcı oluyor gerçekten. Borcun bana göre miktarı yoktur, 1 lira da olsa getir ver kardeşim, 100 lira da olsa. Ben burada aldığım her malı sigara, bisküvi, poğaça, sucuk hepsini peşin alıyorum. Sen niye kıyaslama yapıyorsun ki. 1 lira da olsa borçtur, 100 lira da olsa borçtur. Borcunu ödeyeceksin bu kadar basit. Ama işte adam hala haklı çıkmaya çalışıyor, hep aynı senaryola