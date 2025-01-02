Ve beklenen kar yağışı başlıyor! Sadece saatler kaldı, İstanbul'a lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

AĞRI RESMEN BUZ KESTİ!

Ağrı’da sabahın saatlerinde don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördü.Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, sabah saatlerinde don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri kısmen buz tuttu.Kış ayının gelmesiyle büyük zorluklar yaşadığını söyleyen çarşı esnafından Vedat Yıldız, "Havalar bayağı soğuk, araba gördüğünüz gibi camlar falan hep buzlu. Hem kendimizi hem arabayı ısıtmakta bayağı bir zorluk çekiyoruz. Yani bu şekilde şubat sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu yıl diğer yıllara göre kış baya geç geldi ama bayağı bir sert geldi. Bu gidişle de 1-2 ay ya da daha fazla bir süre daha çok zorlayacağını düşünüyoruz hava şartlarının bizi" şeklinde konuştu.