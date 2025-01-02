Ve beklenen kar yağışı başlıyor! Sadece saatler kaldı, İstanbul'a lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek
İliklerimize kadar donacağız! Buz gibi hava İstanbul dahil birçok kentte hissedilecek. Kar yağışı İstanbul'da sadece yükseklere değil kent merkezinde de etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak.
• 02 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme: