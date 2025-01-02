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GündemVe beklenen kar yağışı başlıyor! Sadece saatler kaldı, İstanbul'a lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek
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Ve beklenen kar yağışı başlıyor! Sadece saatler kaldı, İstanbul'a lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

İliklerimize kadar donacağız! Buz gibi hava İstanbul dahil birçok kentte hissedilecek. Kar yağışı İstanbul'da sadece yükseklere değil kent merkezinde de etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak.

• 02 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
1Ve beklenen kar yağışı başlıyor Sadece saatler kaldı, İstanbula lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu hava sıcaklıklarının düşmesi ile daha çok sorulmaya başladı. İstanbullular her an kar yağışı beklerken uzmanlardan son dakika kar uyarısı geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat verildi. Geçen yıl kar yağışı beklenenin altında olmuştu. İstanbul'da şehir merkezi yoğun kar yağışı almamıştı. Ancak bu sene yoğun kar yağışının ekili olması bekleniyor. 

2Ve beklenen kar yağışı başlıyor Sadece saatler kaldı, İstanbula lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

12İSTANBULA KAR GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Ayın 5'i ve 9'u gibi bu tarihlerde kar yağışı olabilir. İstanbul da buna dahil. Tabii atmosferdeki olay çok şeyin altında. Eğer değişiklik olmazsa bu şekilde bir kar tahmini var. Şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil.

13Ve beklenen kar yağışı başlıyor Sadece saatler kaldı, İstanbula lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

Ocak ayı genellikle yağışların olacağı bir ay olacak. Ama yağışlar düşeceği için Marmara'nın yüksekliklerinde kar yağışları görürüz. Hatta Sömestr tatilinin olduğu civarlarda da Türkiye'de kar yağışı görülecektir. Yani Şubat ayında da kar yağışı İstanbul’da görüşebilecek."

14SICAKLIKLAR 15- DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

SICAKLIKLAR 15- DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan adeta buz kesti. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan aşırı soğuk havayla birlikte buz tuttu.Gece en düşük hava sıcaklığının Ergan Dağı Kayak Merkezinde eksi 15 derece olarak ölçüldüğü Erzincan’da soğuk hava günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkiliyor.Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi de dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

15Ve beklenen kar yağışı başlıyor Sadece saatler kaldı, İstanbula lapa lapa yağacak, resmen şehir buz kesecek

azın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.“Çığ uyarısı”Bölge de yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

16AĞRI RESMEN BUZ KESTİ

AĞRI RESMEN BUZ KESTİ!

Ağrı’da sabahın saatlerinde don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördü.Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, sabah saatlerinde don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri kısmen buz tuttu.Kış ayının gelmesiyle büyük zorluklar yaşadığını söyleyen çarşı esnafından Vedat Yıldız, "Havalar bayağı soğuk, araba gördüğünüz gibi camlar falan hep buzlu. Hem kendimizi hem arabayı ısıtmakta bayağı bir zorluk çekiyoruz. Yani bu şekilde şubat sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu yıl diğer yıllara göre kış baya geç geldi ama bayağı bir sert geldi. Bu gidişle de 1-2 ay ya da daha fazla bir süre daha çok zorlayacağını düşünüyoruz hava şartlarının bizi" şeklinde konuştu.

17ESKİŞEHİR BUZ TUTUT

ESKİŞEHİR BUZ TUTUT

Eskişehir'de gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araç camları buz tuttu.Dondurucu soğuklar kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, araç camlarının buz tutmasına neden oldu. Buzla kaplanan araç camları nedeniyle sabah erken saatlerde aracını kullanmak isteyen vatandaş zor anlar yaşadı.

18SİBİRYA SOĞUKLARI GELDİ

SİBİRYA SOĞUKLARI GELDİ

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.Ardahan'da dondurucu soğuklarla birlikte sis de etkili oldu. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18,5 dereceye düşerken ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Dondurucu soğuk nedeniyle araçlar da çalışmadı.İzmir'den kente gelen iş adamı Bedri Bitgül, aracını çalıştıramayınca oto tamircisinden yardım istedi. Bitgül, ''Geceyi otelde geçirdik. Sabah saatlerinde aracı çalıştıramayınca şaşırmadık. Çünkü hava çok soğuk ve aracı çalıştırmak için oto tamircisini bekliyoruz'' dedi.Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde ise eksi 18,5 derece olarak ölçüldü.