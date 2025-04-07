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GündemVe beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü
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Ve beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Marmara için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji ve uzmanların art arda yaptıkları duyuruların ardından İstanbul'un yanı başı beyaza büründü. Peki kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'a kar yağacak mı? MGM son dakika olarak paylaştı. İşte hava durumu ile ilgili yeni gelişmelerin ayrıntıları...

• 07 Nisan 2025 - 07:36 • Son Güncelleme:
• 07 Nisan 2025 - 07:36 • Son Güncelleme:
1Ve beklenen kar yağışı başladı İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

2Ve beklenen kar yağışı başladı İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışı, Edirne’nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

3Ve beklenen kar yağışı başladı İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri hazır bekliyor.

4Ve beklenen kar yağışı başladı İstanbulun yanı başında lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi beklenirken, bölgede zaman zaman sis etkili oluyor.

5BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 24°CÇok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CÇok bulutluISPARTA °C, 14°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutluNEVŞEHİR °C, 18°CÇok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CÇok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 21°CÇok bulutluDİYARBAKIR °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı